金馬62／9m88「胸前一塊布」秀超辣身材 典禮將獻唱《大濛》主題曲
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆入圍11項獎項的《大濛》劇組團隊也亮相，除了導演陳玉勳，入圍男主角的柯煒林、入圍女主角的方郁婷，還有入圍最佳電影原創歌曲的9m88都一同登上紅毯。
柯煒林身穿全黑西裝，他也與主持人分享拍攝趣事，說冬天拍攝時李烈帶著劇組團隊一起去吃牛肉湯，而且吃很多；方郁婷則是一身黑色兩件式亮片禮服，頭髮則扎成丸子頭，相當可愛俏皮。她也分享因《大濛》故事設定在白色恐怖時期，因此會跟爺爺奶奶談他們的童年趣事，而劇組同仁也有給予很大幫助。
柯煒林。圖／台視
方郁婷。圖／台視
9m88是白色超辣兩件式登場，上半身胸前是西裝造型，並大露香肩，可後背幾乎是大放送！相當於只有「胸前一塊布」，下半身則是長褲搭配。9m88將會在頒獎典禮上獻唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉，她說會用唱歌的方式，帶領觀眾一同進入故事裡。
9m88。圖／台視
柯煒林、方郁婷、9m88與《大濛》劇組團隊一起走紅毯。圖／台視
責任編輯／施佳宜
