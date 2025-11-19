金馬62／SSR級新人方郁婷來襲！林依晨、高伊玲成功換跑道 金馬影后新鮮感十足
本屆金馬獎影后之爭，不管誰得獎都是首度在金馬封后，新鮮感十足。劉若英、范冰冰同時都握有中國百花獎與東京影展影后，同場角逐金馬意義非凡；林依晨在戲劇領域戰績輝煌，高伊玲也在主持與戲劇表現廣獲好評，這次入圍證明她們也能成功切換電影賽道；才演第3部電影的方郁婷投入自己完全陌生的年代語言環境演出，19歲的她來勢洶洶，前輩們不可忽視。
方郁婷《大濛》
初出道時被稱為「SSR」（超級稀有）級新人，方郁婷的魅力在大銀幕上特別耀眼，儘管她在《大濛》裡臉塗黑、剪了馬桶蓋瀏海的清湯掛麵髮型，穿的服裝也很樸素，要多不起眼就多不起眼，但是光芒會直接從她身上發出來。方郁婷以一個「英語人」，操著苦練到流利也標準的台語，帶著羞澀又堅毅的神情勇氣與各方牛鬼蛇神周旋，終於完成帶哥哥遺體返家的任務與心願，那些在看到她的演出前怕她可能處理不到位的質疑完全一掃而空，《美國女孩》帶給大家的驚艷過了4年還能延續到《大濛》，為台灣影壇擁有這樣的天才演員感到幸運。
劉若英《我們意外的勇氣》
劉若英在《我們意外的勇氣》中飾演45歲的藝人經紀人，面臨與年輕導演的姐弟戀及人生抉擇，情感層次豐富。前段她對出包藝人的危機處理表現得行雲流水，正如她所說，出身幕後的她這才是返回「舒適區」；而到角色不得不為了安胎只能躺在床上，被困在一張床上，只能靠表情、語氣來展現中年女性的掙扎與勇氣，但是還是要有戲味，這非常考驗演員功力，但劉若英有一套獨有的「強烈的情感隱藏在細膩的表情和肢體動作中」演法，或許有人會覺得「偏淡」，但當發揮空間僅限於病床，它就變成恰到好處、非常成立。
高伊玲《我家的事》
高伊玲算是半路出家的演員，過往主要在主持領域耕耘，或許也因為這樣，高伊玲的演出技巧算不上很多，但情感飽滿真摯，用最樸實自然，沒有太多雕琢的方式打動最多的人。《我家的事》以４段家人的故事探討親情羈絆與身分認同，家人間的微妙關係與互動，實則都有她在背後有意無意地推動，她的存在起了穿針引線的作用。然而高伊玲還難免有一點用力過猛，如果未來能有更多演主角的機會，把情感收放平衡得更好，足可成為一位實力堅強的好演員。
林依晨《深度安靜》
過往林依晨被稱為「零負評女神」，除了形象正面，看起來總是充滿正能量的林依晨，有朝一日演出一個烏雲罩頂，內心複雜且需大量情緒轉折，充滿陰霾的角色，她以精準的細節掌控與層次分明的表演，成功展現角色的壓抑與爆發，可說交出演藝生涯中最佳演出。片中她從大家熟悉的陽光林依晨，漸漸黑化到令人陌生，最精彩的也是她憂鬱症日漸嚴重，猶如一隻炸藥，一點就炸的反應，真實到驚悚。
范冰冰《地母》
據導演張吉安透露，原本《地母》他想起用素人演員，但范冰冰在看到劇本後找上了他，極力表達自己想演出的意願與願望，什麼都可配合，什麼都願意做，最重要的就是她放下「范冰冰」這個名字，用上所有方法變身成戲裡白天是農婦，晚上是巫師的「鳳音」。所以范冰冰變身有多成功呢？可以說欣賞這部片最大的樂趣就是「尋找范冰冰」。觀眾明知銀幕裡那個農婦是范冰冰飾演，但她的身材、聲音、語言、臉...在大多數時間沒有一點她本人的影子，這就已經是演技的展現。
