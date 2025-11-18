金馬QA影迷衝太猛！「自介、告白、包圍影后」爆4大亂象

法國傳奇影后伊莎貝雨蓓時隔16年來台參加金馬影展。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者鍾志均／綜合報導〕法國傳奇影后伊莎貝雨蓓時隔16年來台參加金馬影展，原本影迷口中的「金馬最強大咖」，映後卻陸續爆出「各種不當提問、違反規範、過度熱情」等現象，以下盤點影展映後4大亂象，網友自省台灣影迷自詡熱情，但禮貌也需要補課。

❶ 問題歪樓亂象，提問問題變「愛的告白」

雨蓓難得分享創作與電影語言，現場卻陸續出現讓全場傻眼的提問，不過說是提問，多半變成「愛的告白」，觀眾瞬間面面相覷，網友爆笑，甚至有人誤以為是「粉絲見面會」，讓整場QA氣氛瞬間跑偏，甚至有提問者直接無視主持人要求「使用中文」，令問答環節多了需要來回翻譯的窘境。

廣告 廣告

❷ 自述式發問：講5分鐘只為問一句

多位網友痛批，金馬QA最大「照妖鏡」，是有部分觀眾把發問變成「自介大會」，甚至開始描述對電影的喜好，對影人過去作品如數家珍等，講到後來全場已坐不住，才終於說：「所以我想提問…」，讓網友崩潰留言：「這根本不是QA，是你人生TED Talk。」

❸ 知識錯置：講錯作品還不自知

國外偶爾出現的經典錯誤，像是觀眾侃侃而談影人「某部電影」的角色心理；怎知影人心頭一愣，主持人也就此打住「該作品不是她演的」，接著爆出尷尬笑聲，堪稱比提問還要痛。

❹ 追星式混亂：簽名、包圍、擋道全出現

雨蓓難得來台，一出影廳，就被影迷團團包圍，逼得工作人員大喊「請讓開！」；甚至有人為爭拍照擠到他人跌倒，還有人爆粗口，差點引發全武行，網上有人怒批：「這根本不是影展，是追星車拚。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

法國傳奇影后揪侯孝賢唱KTV！伊莎貝雨蓓看《左撇子女孩》想逛夜市

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

方大同病逝9個月 媽媽忍痛實現遺志公開豐富遺產

苗栗女國中生墜樓 失去生命跡象送醫不治

