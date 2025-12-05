金高銀新劇《認罪之罪》化身魔女！單眼皮女神「零毛孔皮膚」保養術：一天喝2000cc水是基本、乳霜混油超注重保濕

（圖／取自 ggonekim IG）

若是提到韓國演藝圈的「第二眼美女」，金高銀絕對是榜上有名。從《乳酪陷阱》的青澀大學生到《孤單又燦爛的神－鬼怪》中的鬼怪新娘，她那標誌性的單眼皮與溫暖治癒的笑容，總能讓觀眾深陷於她的獨特魅力中。近期，她在新劇《認罪之罪》中挑戰神秘「魔女」角色，不只有精湛的演技，外貌更是堪稱「零整形、零黑歷史」的天然美女代表！究竟金高銀是如何在忙碌的拍攝行程中，維持十年如一日的透亮童顏？今天就來揭秘她的獨門保養心法。

《認罪之罪》強強聯手！金高銀化身神秘「魔女」

Netflix最新強檔韓劇《認罪之罪》陣容堪稱天花板級別！由《愛的迫降》導演李正孝執導，集結了坎城影后全道嬿、金高銀、朴海秀與陳善圭等實力派演員。劇情講述被誣陷殺害丈夫的允秀（全道嬿 飾），與被稱為「魔女」的神秘人物慕恩（金高銀 飾），兩個絕望的女人為了生存，共同捲入一場危險交易的故事。金高銀此次將展現不同以往的神秘氣質，與全道嬿的對手戲備受期待。

金高銀「防腐劑美肌」保養法：面膜密集修護法

身為一線女演員，熬夜拍戲是家常便飯。金高銀曾在節目《Happy Together》中透露，當感覺皮膚因忙碌而變得暗沉無光時，她會啟動「面膜密集修護法」。也就是在一個月當中，選定一週「天天敷面膜」，透過密集補水為肌膚快速充電。但她也提醒，執行此法時務必挑選成分溫和、單純保濕的面膜，避免過度刺激肌膚。

（圖／取自 ggonekim IG）

金高銀「防腐劑美肌」保養法：隨身補水，保濕棒不離手

在乾燥的韓國氣候下，金高銀的包包裡一定備有「保濕噴霧」或「保濕補水精華棒」。她堅持每三到四小時就要幫肌膚補水一次，特別是容易產生乾紋的眼周、蘋果肌和嘴角。輕輕塗抹幾下，就能即時緩解乾燥緊繃，這也是韓國女生人手一支的美容秘密。

（圖／取自 ggonekim IG）

金高銀「防腐劑美肌」保養法：鎖水祕技，乳霜＋美容油

羨慕金高銀在鏡頭前那種由內而外透出的光澤感嗎？秘訣就在「油」！她習慣將保濕乳霜混合1-2滴美容油使用，甚至會分裝成小瓶隨身攜帶。塗抹時，她強調要用手掌心的溫度「包覆全臉」輕輕按壓，幫助吸收，切忌大力搓揉，這樣才能養出細膩的少女肌。

（圖／取自 ggonekim IG）

金高銀「防腐劑美肌」保養法：多喝水、無糖麥茶消水腫

好皮膚是喝出來的！金高銀每天堅持喝足2000c.c.的水量。為了維持身材與膚況，她幾乎不碰含糖飲料，唯二的選擇是咖啡與「無糖麥茶」。麥茶不僅消暑止渴，在中醫觀點中更能幫助消水腫、減脂並排出腸道廢物，是她維持輕盈體態與透亮膚色的好幫手。

（圖／取自 ggonekim IG）

金高銀「防腐劑美肌」保養法：物理防曬做到位

金高銀那張白淨無斑的臉蛋，歸功於嚴格的防曬習慣。她分享自己只要出門，一定會戴帽子並擦上防曬乳。盡最大可能減少紫外線對肌膚的傷害，就是延緩老化、預防斑點生成最有效的方法，自然能比同齡人看起來更顯嫩。

（圖／取自 ggonekim IG）

