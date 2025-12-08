金高銀新劇《認罪之罪》好看嗎？與全道嬿飆戲5大看點：各有各的版本，真相在刻板印象中顯得更難接近事實
故事從大家非常熟悉的犯罪開頭，在某個平凡的夜晚，丈夫遭殺害，第一個發現屍體的妻子，轉眼間變成最大嫌疑人，緊接著，檢察官與警方用自己的邏輯重建案發現場，妻子則堅持自己是無辜的目擊者，兩套說法來回拉扯，讓追劇粉絲一邊看、一邊自己當成陪審團，來審視整件案子。
《認罪之罪》故事開頭也會朝大家預期的方向進行，直到女子監獄裡，一個頂著超短頭髮、被稱為「魔女」的女囚慕恩開口說出一句話：「姊夫，是我殺的。我來替妳認罪。」
這句話的出現把整個故事推往完全不同的方向！從這個時間點開始，《認罪之罪》的重心，不再只是「誰殺了誰」，而是慢慢轉向「真相能不能被交易」、「我們又是怎麼用偏見判斷有罪與無罪」？
也因為劇情太過有吸引力，外媒也紛紛評價《認罪之罪》這是一部會讓人一口氣連刷好幾集的作品，此篇就解析《認罪之罪》到底好看在哪裡？又有哪些地方可能不這麼討喜？以下用 5 個看點帶你看。
看點一：影后組合 10 年後再同台，演技火花滿滿！
《認罪之罪》由全道嬿與金高銀領銜主演，兩人上一次合作，是 2015 年的電影《俠女：劍之記憶》，不過那時候的組合，更多是「前輩帶著後輩」的感覺；10 年之後，兩人各自累積了更多作品與代表角色，這次在《認罪之罪》裡再度同台，氣場已經完全不同，變成真正意義上可以互相拉扯的對手戲。在記者會上，全道嬿談到與金高銀重逢時，笑說自己看著後輩的成長，甚至一度懷疑「是不是只有我停在原地」，金高銀則回憶當年拍《俠女》時，自己常常因為太緊張半夜打電話給前輩，現在終於有餘裕可以在片場反過來照顧對方，這樣的關係變化，都投射在劇中的互動裡。
全道嬿把安允秀演成一個「問號」，可以在同一場戲裡，從看起來非常無辜的母親，瞬間變成有些難以捉摸的嫌犯，只靠眼神與微小表情，就讓你重新審視她每一句話；金高銀則選擇把慕恩收斂到極致，剪去大部分頭髮、不躲在瀏海後面，用極簡的表情去演一個完全看不透的女人，兩人對戲時，每個停頓或一個眼神之間，都相當有火花。
看點二：像小說一樣的敘事節奏，真相永遠差半步！
《認罪之罪》的敘事方式，非常靠近心理懸疑小說。首先，檢察官白東勛有一套自己相信的故事版本，他把案發當晚重新拼成一個「妻子殺夫」的劇本，從現場血跡、物證到被告的過往紀錄，全都可以用來支撐這個結論；安允秀則堅持自己只是第一個發現屍體的人，一再強調自己沒有動手，但戲劇在重現案發過程時，會用兩種視角來回切換，有時候甚至在同一段落裡交錯，讓你同時看到「她出手打下去」以及「她驚慌失措地掉落酒瓶」兩種畫面；當你覺得自己已經看懂這個案件，慕恩忽然丟進來一句「其實是我殺了他」，真相就不再只是妻子和檢察官兩端對立，而是變成三方甚至更多線索彼此糾纏的局面。
導演在訪談中也提到，他拍這部作品時，刻意讓觀眾不停在「我好像知道了」與「好像又不是這樣」之間來回，讓偏見與反轉變成觀影過程的一部分，這種敘事方式會帶來一個效果，觀眾很難在前三、四集就用「好人」或「壞人」簡單切割角色，而是會跟著新出現的資訊，一再修正自己的判斷，甚至會開始懷疑自己是不是也被某些刻板印象帶著走。
看點三：女子監獄與輿論審判，讓案件變成社會縮影
第三個值得注意的亮點，是《認罪之罪》把場景放進女子監獄與媒體戰場。當允秀被判無期徒刑後，觀眾跟著她從搜身開始，一步步走進這個完全陌生的封閉世界，從被分配到哪一間牢房、第一次拿餐盤排隊吃飯，到學會在運動場上該站哪個位置、在醫療區會遇到哪些規矩，整個過程拍得很細，帶著一種冷硬的真實感，她一開始完全不懂遊戲規則，連什麼時候該閉嘴、什麼時候可以開玩笑都抓不準，經過幾集之後，卻不得不學會如何在這個小社會裡保護自己。
與此同時，外面的輿論從未真正停下來！媒體持續用自己的敘事方式報導這起案件，標題可能會放大她在靈堂上的笑容，或者她在警局裡看起來太冷靜的片段，再加上一個「老師殺夫」、「笑著告別丈夫」之類的關鍵字，讓社會在判決出爐之前，就先對她貼上某一種標籤。
在這樣的框架之下，《認罪之罪》談的已經不只是「有沒有殺人」這麼單一的問題，而是更往前問了一步：「當一個人看起來不像典型受害者時，我們會不會更容易把她推到加害者的位置？」這樣的設計，讓案件本身變成一個社會縮影。
看點四：檢察官與平凡律師的對決，不只是一場二女鬥智！
雖然宣傳多半把焦點放在全道嬿與金高銀的「女女組合」，但《認罪之罪》裡的男性角色，尤其是檢察官白東勛與律師張正九，也扮演了非常關鍵的角色。白東勛代表的是司法體系裡的菁英。他聰明、辦案速度快、對細節非常敏銳，也深信自己用心拼出的故事最接近真相，當慕恩出現、替允秀認罪，等於是當面撕碎了他原本的完整拼圖，他做出的選擇不是停下來重新整理，而是用更激烈的方式追著案件跑，某種程度上，他追的已經不是真相本身，而是追一個可以證明自己沒有看走眼的結論。
張正九則站在另一面，他是拳擊手出身的小律師，開了一間小事務所，習慣接那些看起來不那麼「好賺」的案子，勝率不高，資源也有限，但他願意花時間陪當事人說話，願意去翻被別人忽略的細節，也願意承認「我現在不知道答案，可是我會繼續找」，在這樣的對比之下，一個是體制中心的代表，一個是邊緣小人物，兩個人用完全不同的姿態接近同一個案件，也讓整部劇在女女對戲之外，多了一層「系統內外」的拉扯。
看點五：介於女女戀與連帶關係之間，危險關係特別有餘韻！
雖然韓國媒體紛紛用「女女戀」來打造《認罪之罪》的情感，但劇中並沒有安排明確的愛情線，但導演顯然刻意把她們之間的距離拉得很近。慕恩一開始是透過新聞畫面，看到在鏡頭前喊自己清白的允秀，產生某種好奇與共鳴；在監獄裡，她用近乎溫柔但也帶著壓力的語氣對允秀說話，提出足以改變對方一生的交易條件，允秀則是從一開始對她充滿戒備，到後來漸漸把她視為唯一真正理解自己處境的人。這種關係可能比較接近「極端處境下被迫綁在一起的戰友」，是只有彼此才能理解的存在，這種這份介於救贖與操控、信任與利用之間的情感，的確替《認罪之罪》加了很多餘韻。
