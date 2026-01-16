金髮捷克男神情肅穆！拜師台灣道教文化 異國面孔成醮典焦點

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

彰化縣溪湖鎮日前迎來24年一度的五朝福醮大典，全鎮25個里、35間宮廟共同舉旗慶賀，街道宛如不夜城。然而在眾多醮壇中，奉天宮慈惠堂前的一道身影成為全場目光焦點——一位金髮碧眼、身披黃色道袍的捷克籍男子「Jack」，正神情肅穆地手持火筆，為絡繹不絕的信眾施行祈福科儀。這場「洋法師」現身的罕見畫面，不僅讓古老祭典增添國際色彩，也讓不少網友直呼：「現在連法師都要請洋將嗎？」

外籍法師為信眾祈褔。（圖／翻攝自Thresds：al.stamp_1216影片）

在建醮法會現場，法師們站成一排，手中揮舞著象徵「三昧真火」的火筆，為信徒驅邪避災。來自東歐捷克的Jack，動作精準、毫不含糊，面對排隊如長龍的信眾，他始終面帶微笑，展現極高親和力。儘管語言不通，但在完成每一位信徒的加持後，他都會虔誠地用中文說出「平安」，或以英語鼓勵「Keep safety」，讓不少親歷現場的民眾大讚：「氣場很好，動作有夠專業！」

醮典畫面。（圖／翻攝自溪湖奉天宮粉絲專頁）

Jack原本並無特定宗教信仰，因為與溪湖奉天宮應聘法師黃義智的兒子是同學，在因緣際會下接觸到台灣道教文化。神祕的宗教儀式與深厚的文化美感，令他深深著迷，進而決定拜入黃義智法師門下，學習道教科儀與背後的涵義。黃義智法師表示，Jack已陸續學習了一年多，對台灣文化非常有熱忱。這次適逢24年一次的盛事，經過法師本人的正式授權，才讓Jack「上陣圓夢」。黃法師也由衷佩服這名學生的毅力：「第一次參加這麼大型的活動，他竟然能堅持操作火筆超過三個小時，這份熱忱與耐心很不簡單。」

外籍法師引起排隊潮。（圖／翻攝自Thresds：al.stamp_1216影片）

雖然對於傳統民俗來說，外國人擔任道士極為罕見，但這場跨國界的文化碰撞，意外地收穫了民眾的認同與讚許。許多信徒搶著與這位帥氣的洋法師合照，認為這代表台灣宗教文化的強大包容力與吸引力。

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

