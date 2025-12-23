金髮美女自稱聾啞登門"國旗詐騙" 江和樹被騙:已報警

中部中心／張喬羿、羅宇翔

這種方法算騙嗎？22日中午，台中市議員江和樹服務處，突然有金髮外籍正妹上門，她自稱聾啞人士，正在義賣台灣國旗，籌措旅費，議員資助購買後，還將兩人合照PO上臉書，不過網友卻紛紛留言說，這就是常見的國旗詐騙呀！而轄區警方受理報案後，已經逮到人，依法偵辦。

服務處門打開，一位金髮背包客，拿著台灣國旗，四處發放，還將一張紙條遞給議員，接著兩人拿國旗拍完照後，議員沒多想，立刻從錢包裡掏出100元，

這名自稱聾啞的外籍女子，用中文在紙條寫下，為了籌旅費，正在義賣一面100元的國旗，議員不疑有他，立刻購買資助，不過事後將兩人合照po網後，卻引來大量討論，

網友紛紛留言"議員，你的愛心被詐騙了"、"她下班後就聽得到了"、"這就是有名的國旗詐騙"。





外籍女子自稱聾啞，以籌旅費為理由，四處"義賣"小國旗，不過以一般簽證入境的外籍人士，不能在境內有買賣行為，轄區警方受理案件後，已經抓到人，並依法移送偵辦。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

