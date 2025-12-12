金黃奇異果比綠奇異果升糖更快？營養師解答 很多人都誤會了

不少糖友看到金黃奇異果金黃閃亮、入口香甜，就會擔心：「這是不是升糖炸彈？是不是綠色奇異果比較安全？」

奇異果不分顏色皆屬低GI水果 控制份量可安心吃

對此，營養師林俐岑回答：不一定！像金黃奇異果的GI值是38、綠色奇異果GI值是39 兩者是差不多的，都是屬於低GI水果（GI值55以下就是低GI），只要控制份量可以安心吃，不會因為金黃奇異果吃起來比較甜，血糖就會衝比較快。

吃起來甜不代表GI值高 留意精製糖攝取影響健康

林俐岑也將營養觀念延伸分享，吃起來甜不代表GI值就高，最經典的例子就是果糖。果糖的「甜度」在所有天然糖裡面是最甜的，但GI值卻僅有30，這時候你一定會想「那果糖是好糖嗎？」

這幾年有更多的研究發現，特別是含糖飲料及高果糖糖漿所含的果糖，攝取過量會去造成脂肪肝、內臟脂肪堆積，甚至是後續胰島素抗性的發生，進而影響血糖代謝。

所以你會發現很早期在廣告中會聽到的一句台詞「XX果糖是好糖」現在幾乎從未在聽過！因為，果糖還是在精製糖的範圍內，攝取過量對身體健康有很大的危害。但是日常飲食中的水果，雖然含有一部分的果糖、葡萄糖等，同時也富含膳食纖維和維生素礦物質，所以一天兩個拳頭份量的水果量是沒問題的。

奇異果應該什麼時候吃？

林俐岑建議，奇異果含有奇異酵素，適合放在飯後，幫助消化！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

