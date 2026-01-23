【影片】起司脆片

這個超美味又脆酥的起司片，超超超容易做，零難度，只需一種材料就做到！濃濃的起司香，金黃酥脆，健康美味，一口接一口，超美味！

食材

Parmesan 起司, 100克

切達起司, 100克

羅勒碎, 少許

辣椒粉, 少許

料理步驟





步驟 1：





步驟 2：先刨出起司碎





步驟 3：先將烘焙紙鋪在烤盤上，將起司碎放在烘焙紙上，分成小份，每份隔有空間 ，再加點調味粉（*必定要烘焙紙，不可用其他，否則會黏著做不到的）



廣告 廣告



步驟 4：放入已預熱180度C烤箱，烤約10至12分鐘，或至起司片成金黃色*如想脆片更酥脆，可烤至焦一點. 讓起司片待涼一會就會變香脆，如不脆，再烤長一點時間

小撇步

*最好用一磚的起司刨絲，或一包包起司碎，但不建議用起司粉

*起司片最好即日享用，或放入密封盒保存一天，隔天不會像之前那麼酥脆的

*因各烤箱火力不同，要注意烤的時間

*如沒有烤箱，可放在平底鍋內，用中火烤

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：金黃酥脆一口接一口！起司脆片

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號