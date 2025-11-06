金黃銀杏樹海近距離美拍！浪漫楓紅4大秋季大景一次賞

文／景點+ Carol整理報導

近距離銀杏樹海拍起來太夢幻！「武陵農場」擁有全台灣少數銀杏林密集且集中的地方，同期還可賞浪漫楓紅等多種秋季美景，快將最新美圖及花況筆記起來，把握賞期上山療癒一下！

武陵農場金黃銀杏樹海，吸引網友前往取景。（圖／ariel_apple419）

武陵農場總面積約800公頃，有台灣原生山櫻花、霧社櫻、台灣紅榨槭、楓香、青楓等植物景觀，其中到了深秋時節，園內的銀杏換上金裝，滿樹綠意逐漸染上金黃，搭配片片銀杏葉灑落，以及現場木質板凳的點綴，讓人宛如置身偶像劇拍攝現場。

於2024年11月拍攝的武陵農場銀杏美景。（圖／ariel_apple419，以下同）

同期在露營區A1區，還可賞滿樹楓紅與金黃交織成畫，落葉鋪滿木棧平台與步道，場景十分浪漫；露營區A區更種有水杉，枝梢間綠中帶橙，11月初正慢慢進入轉色期。

於2025年11月3日拍攝的武陵農場銀杏林區。（圖／武陵農場）

（圖／武陵農場，以下同）

於2025年11月初午後拍攝的武陵農場露營區A1區楓葉美景。

入口花園則有一處「芳香萬壽菊」花牆，這片花牆是農場同仁細心培育的成果，隨著花期漸長，規模越來越壯觀，成為秋日限定的賞花新亮點。

（圖／武陵農場，以下同）

於2025年11月4日拍攝的武陵農場水杉美景。

於2025年10月31日拍攝的芳香萬壽菊花牆。（圖／武陵農場，以下同）

【Info】

武陵農場

地址：台中市和平區武陵路3-1號

門票：全票160元、一般優待票130元、半票80元、優待票20元

