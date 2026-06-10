金點新秀設計獎 中原學生從文化保存到視障平權獲多獎
「2026金點新秀設計獎」全國有55校、110系、4,465件作品參賽，中原大學在金點新秀設計獎中獲11組入圍、15項獎項肯定，創下系上歷年最佳成績，作品涵蓋障礙平權、地方創生到文化保存，其中，商業設計系作品《裏海美術館》榮獲包裝設計類特別獎，《盲點 Blind Spot》獲社會設計類獎項肯定；室內設計系作品《本草四序 Within the Herbal Cycles》則榮獲沐水空間設計特別獎，展現中原大學深耕跨域設計教育與社會實踐的豐碩成果。
獲社會設計類獎項肯定的《盲點 Blind Spot》，由張道本老師及張俊傑老師指導，學生黃芮琳、賴韋勳、廖庭卉共同設計。作品聚焦視障者生活處境，團隊透過深度訪談、實地跟拍與沉浸式體驗設計，建構模擬不同眼疾視覺狀態的互動系統，結合模擬鏡片、影音裝置與數位互動遊戲，讓民眾親身感受視障者在日常生活中面臨的挑戰，從「看見障礙」進一步走向「理解障礙」，引導社會重新思考障礙平權與多元共融的重要性。
榮獲包裝設計類特別獎的《裏海美術館》，同樣由張道本老師及張俊傑老師指導，學生王怡雅、楊育任、林家凱共同設計。作品以桃園新屋石滬文化為核心，團隊深入海岸進行田野調查，將傳統石滬漁法轉譯為可實際使用的「石滬蠟筆」，並以潮汐變化為靈感設計互動式包裝結構，讓使用者在開啟包裝與繪畫過程中重新認識海岸文化記憶與永續價值。作品不僅展現文化保存與設計創新的結合，更將地方文化轉化為可被體驗與傳播的創意成果，除榮獲金點新秀設計獎肯定外，也獲A+文化資產創意獎優選。
在空間設計領域，室內設計系作品《本草四序 Within the Herbal Cycles》由陳紹平老師指導，李翊菁與張可銘共同創作，以在地藥草療癒文化為核心，融合四季循環、五行哲學與自然景觀，打造兼具休憩、療癒與文化體驗功能的空間場域。作品透過空間設計重新詮釋人與自然共生的生活方式，榮獲2026金點新秀設計獎沐水空間設計特別獎。
中原大學設計學院院長趙家麟表示，今年獲獎作品涵蓋社會設計、文化傳承、永續創新、互動體驗、包裝與空間設計等多元面向，學生透過長期田野調查、地方合作與跨域整合，將觀察轉化為具體設計方案。中原學生運用設計回應社會議題，展現專業實力與人文關懷，也體現設計教育的核心價值。
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