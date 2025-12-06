經濟部主辦設計界年度盛事「二○二五年金點設計獎頒獎典禮」，於日昨在臺北表演藝術中心盛大登場。今年度金點設計獎及金點概念設計獎，共有來自全球廿八個國家的作品同場較勁，最終選出廿二件「金點設計獎年度最佳設計獎」、三件「金點設計獎年度特別獎」及三件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」得主。今年「最佳設計成就獎」頒予亞洲大學數位媒體設計系講座教授、國立臺灣師範大學設計系名譽教授林磐聳，表彰其為台灣設計實踐、教育推廣與國際交流的深遠貢獻。二○二五年金點設計獎完整得獎名單，請至官網（www.goldenpin.org.tw）查詢。

金點設計獎今年共邀請來自十九個國家、橫跨五大洲八十一位專家共同評選，包含台灣平面設計大師劉開、德國iF國際論壇設計執行長Uwe Cremering、日本設計大師皆川明等重量級評審，涵蓋產品、視覺、建築、社會創新與市場趨勢等多元領域，帶來更全面且具深度的國際視野。

今年金點設計獎共選出四二九件「金點設計獎標章」獲獎作品，並經決審選出九十件入圍「年度最佳設計獎」，最終廿二件作品榮獲殊榮，分別來自台灣、日本、德國、美國、波蘭等地。今年許多入圍作品不僅在美學與創新上表現突出，也能回應真實世界的需求與議題。

今年頒發三件金點設計獎「年度特別獎」，表彰在循環永續及社會設計領域表現突出的作品。起而行綠能公司的「直流電充電樁IRON40」，以模組化包裝設計優化流程並降低浪費；逢甲大學的「逢甲建築小書屋偏鄉播種計畫︱媽厝小書屋」，以場域共創深化社區連結與教育參與；新加坡景觀建築事務所DP Green的「Punggol Green: Reimagining an Underutilised Space into Community and Social Spine」，以景觀介入活化高架橋下空間並串連社區活動與生態需求。