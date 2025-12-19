金龍如恐龍？ 李同榮轟「央行問題大了」：永遠治不了房市





央行理事會對房市選擇性信用管制維持不鬆綁政策，房市趨勢專家李同榮直批央行對房市體感溫度與市場實務落差太大！

央行政策偏頗原因出在「資訊落後市埸太久，與巿場體感溫度落差太大」。媒體問楊金龍，選擇性信用管制滿意嗎？楊答：滿意就會鬆綁，問題是房市還沒大幅修正。請問央行：房價怎樣才算大幅修正？事實上，楊金龍政策偏頗問題出在：「資訊落後市埸太久，與巿場體感溫度落差太大」。楊金龍認為房市不只降溫，房價還要大幅修正，大到什麼程度？他沒給答案，等他感受到時，可能是要看到市場血流成河了！

因為楊金龍體感溫度跟我們不一樣，事實上房市已降溫，房價也已下跌，但央行拿的資訊不是最即時，央行所有引用內政部房價指數都落後兩季以上，內政部11月底才公布的Q2房價指數，房價年變動率只有台中下跌，其餘五都皆漲，事實上，Q 3與去年比較除了台北小漲，其餘五都皆跌，台南、高雄年跌近10%，何況新屋多，還拉高平均價，實際跌幅更多！

楊總裁對房市的體感溫度 與市場落差10%以上

楊總裁還認爲目前房價只是緩漲，才只是漲幅收斂而已，他參考內政部Q2過時資訊，他的體感溫度落差市場10%以上，根本沒感受到房價在跌。而且因為有些行政區仍抗跌或小漲，經過報導，金龍的體感就變得有如恐龍，會更遲鈍很多，而要讓恐龍體感房價大幅下跌，可能市場真的已經血流成河了。

台灣的「房市病」，就是政府的房產政策窮到只剩下打房，大家誤把央行政策視為房市漲跌唯一關𨫡

政府把央行視為房市主管機構（事實上主管是內政部），由央行在主導房市政策令人匪夷所思，台灣的房價高是事實，但政府迷信用金融工具政策就能治理房市？迷信用政策打房就能治理房市？政府的房產政策窮到只剩下打房，大家誤把央行打房政策視為房市漲跌唯一關𨫡，這就是台灣真正的「房市病」！

目前，正常的換屋市場被打房限貸政策掐死，購買第二戶與換屋者被央行視為投資客，央行在五年前就連續六波無效的頻繁打房，換來的是萎縮的交易量，卻被引為央行政績，央行並且自嘲六波打房不是無效，而是效果遞延，而當2024年9月房市技術循環已面臨反轉時，央行順勢推第七波打房扮演壓倒房價的最後一根稻草，終於被市場解讀為打房神器，殊不知歷史上最頻繁且無效的打房，已對市場造成嚴重扭曲與傷害。

總而言之，高房價雖是事實，核心問題不解決，打房政策就會疲於奔命，不但治不了「標」，更治不了「本」。其實，房價漲多必跌，會在市場機制下自然修正，只是打房政策不應過於頻繁，也不應嚴重打擊到交易量窒息，而換屋市場也不應被嚴重扭曲。

我們不指望央行打房政策鬆綁，只希望央行能貼近市場，並且不要錯把後衛當前峰，貫穿全場，否則，房市發展會變得非常畸形。

（封面圖／翻攝《李同榮粉絲團/房產顧問》粉專）

