金龍海嘯遇土方之亂！5建商破產 老董崩潰：還有一波倒閉潮

隨著央行總裁楊金龍祭出第七波信用管制，市場掀起「金龍海嘯」，營建業首當其衝、哀鴻遍野，近期已接連傳出至少5間建商破產倒閉。立功建設董事長、台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬透露，恐會爆發新一波倒閉潮。

央行第七波信用管制，持續重創房市，導致2025年全台出現建商倒閉連鎖效應，包括慶群開發、駿信建設、太極建設、鉅泓建設及台北某建商，顯示倒閉潮已由南向北蔓延。

此外，國土署自今年1月1日上路的「營建剩餘土石方管理新制」引發土方之亂，因清運成本暴增5至10倍，每棟房產開發成本至少墊高200萬元，致使全台建案陷入停工困境。

根據《TVBS新聞網》報導，楊志鵬直言房市已經快要撐不住，他上月正式上書央行總裁楊金龍，建議政府應全面解除第七波信用管制中針對第二戶、第三戶的貸款限制。

楊志鵬指出，銀行體系本身已具備精確的風險控管能力，且現行換屋族已有18個月的期限銜接核貸，並非市場亂象的根源，他指出，過於僵化的打炒房手段若不適時鬆綁，恐導致建築產業鏈全面崩潰，直指「錯誤的政策比貪污還可怕」。

農曆年前恐再現倒閉潮

楊志鵬進一步分析，目前建商的心理與財務壓力已逼近臨界點，資金斷鏈的風險正快速向全台擴散，為了避免發生連鎖性倒閉反應，他建議政府應將建商的餘屋貸款成數提高至5成，以換取資金周轉的喘息空間，並直言，市場上已經有許多中小型建商處於「跳票邊緣」，若政策持續缺乏修正彈性，未來的倒閉風險將不再只是個案，而是整個產業的結構性瓦解，若資金環境未能在農曆年前獲得舒緩，市場恐會爆發新一波更大規模的倒閉潮。

