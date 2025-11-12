金龍風暴橫掃全台！房地合一稅暴減兩成 新北逆增登王、新竹腰斬最悽慘

記者陳韋帆／台北報導

全台房市買氣急凍，國庫「個人房地合一稅」收大減！徐佳馨表示，政府打炒房手段一波波，投資買盤全面退潮，稅收自然減少，屬正常現象。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

全台房市買氣急凍，國庫稅收大減！財政部資料，今年1至10月全台個人房地合一稅總額432.9億元、年減23.5%；僅新北市逆勢成長，以117.3億元居冠。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政府打炒房手段一波波，投資買盤全面退潮，房市全面進入「穩持」時代，房屋交易稅收自然減少，屬正常現象。

根據財政部資料，台北市1至10月房地合一稅45.5億元，年減27.6%；新北市117.3億元，逆勢成長14%，蟬聯全台稅收王；桃園市51.1億元、減25.5%；台中市74.2億元、減30.5%；台南24.1億元、減30.4%；高雄56.1億元、減32.7%。整體來看，全台稅收432.9億元，年減達23.5%，創近年最大跌幅。

個人房地合一稅收統計。（圖／住商機構提供）

房地合一稅收新北市逆勢成長 竹科地區重挫腰斬

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，今年多數縣市稅收減少，新北卻逆勢攀升，主要受惠於板橋、新莊、土城等第一環行政區成熟發展，且重劃區如林口、淡海等題材延續，若於2016至2020年間進場，如今轉售仍可大幅獲利；雙和地區因鄰近市區且供給稀少，也推升價格走強。

然而，並非所有都會區皆有亮眼表現。新竹縣今年房地合一稅9.7億元，年減57%，跌幅全台最深；新竹市則為11.2億元、年減46.6%。賴志昶分析，大新竹房價過去漲幅驚人，高資產族群對景氣變化敏感，面對市場不穩，屋主與買方均趨保守，交易量銳減，使稅收大幅萎縮。

房市投資盤退潮 房價進入盤整期

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房地合一上路後，國人持有習慣已由短期轉長期，加上預售屋禁止轉讓、限貸令等措施，投資盤明顯退潮，房市全面進入「穩持」時代。

她說，隨景氣趨緩、買氣下修，部分區域房價已盤整，空頭傳聞不斷升溫，提醒民眾，現階段不宜追高進場，購屋應審視自身財務與資產流動性，採長線佈局，才能降低風險、穩健應對房市波動。

