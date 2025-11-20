「金」世之作！曾牆上貼香蕉「18K金馬桶」拍出3.77億

藝術家卡特蘭創作了一整座18K黃金馬桶，在蘇富比拍出1210萬美元。（示意圖／Pexels）





什麼馬桶這麼貴？原來是義大利藝術家的驚世創作。曾經把香蕉用膠帶貼在牆上的創作者義大利藝術家卡特蘭，最近又掀起話題，他創作的一整座18K黃金馬桶在蘇富比拍出1210萬美元，相當於台幣3.77億元的高價。

一靠近就閃耀金屬光澤，從底座到內壁，每一寸都是18K黃金打造，而且還真的能使用，功能完整。最近這個黃金馬桶也有了新去處，在紐約蘇富比拍賣會上，被一名匿名收藏家以1210萬美元（約新台幣3.77億元）成功標下。

拍賣官：「1000萬美元，含手續費1210萬美元，我要落槌了，1000萬美元，成交給你了，1000萬美元，買家是86號牌。」

這座重達101公斤的18K金馬桶有個特別的名字，叫做America。它的創作者就是把香蕉用膠帶貼在牆上，在全球掀起轟動的義大利藝術家卡特蘭。卡特蘭表示，這個作品是在諷刺美國過度的物質崇拜，無論你吃的是200美元的高級料理，還是2美元的熱狗，最後進到馬桶，結果都一樣。

事實上，卡特蘭在2016年打造了2座金馬桶，但另一座在英國展出時，深夜遭竊，就此下落不明。警方推測，這件市值上億元的藝術品恐怕早已被熔成金塊，轉手變賣成現金。

