金、銀價格飆 再創新高…黃金明年可望挑戰5,000美元

黃金與白銀價格沒有最高，只有更高。在地緣政治緊張局勢升溫及市場押注美國將進一步降息的帶動下，金銀兩大貴金屬23日續創歷史天價，並雙雙邁向逾40年來最佳年度表現。

現貨金價22日大漲2.4%，收在每英兩4,443.60美元歷史新天價，動能延續到23日，盤中一度再漲1.2%，報4,497.74美元，4,500美元近在咫尺。相同的場景也出現在白銀市場，現貨價繼22日大漲2.8%後，23日同樣持續衝高，盤中一度大漲2.4%，至每英兩70.67美元，首度站上70美元大關。

此外，DXY美元指數98關卡23日又告失守，盤中一度跌0.4%至97.852，是10月上旬來最低。

這波漲勢延續了近來的猛烈反彈，使兩種金屬穩穩朝向自1979年以來最強勁的年度表現邁進，不過白銀表現又更勝黃金。白銀今年來漲幅逾140%，幾乎是黃金71%的兩倍。

最新這股上漲動能，來自交易人士押注聯準會（Fed）2026年將兩度降息，同時美國總統川普也不斷鼓吹更寬鬆的貨幣政策。由於貴金屬本身不孳息，利率走低通常會成為其價格上漲的助力。

Nemo.Money一位分析師說：「短期支撐來自美國與委內瑞拉之間不斷升溫的地緣緊張局勢…近期金價一直徘徊在歷史高位下方，因此在年終假日成交量偏低的市場中，這看起來像是一次典型的動能突破，此前也經歷了一段整理。對於黃金多頭而言，明年的明顯目標是5,000美元。」

麥格理分析師表示，白銀近期走高的驅動因素，主要是持續的供需短缺和印度節日期間進口需求的增長，預期2026年白銀的平均價格將為每英兩57美元。

