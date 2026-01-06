金、銀價貴桑桑 央行馬年套幣「大漲3成」要價2,450元

央行今（6）日推出 2026 馬年紀念套幣，每組要價新台幣 2,450 元，史上最貴。 圖：翻攝自央行官網

[Newtalk新聞] 去（2025）年黃金、白銀等貴金屬價格大漲，銀價漲幅更超過一倍。不止相關資產大漲，就連我國馬年生肖紀念幣的售價也創歷史新高。

中央銀行今（6）日宣布第三輪「丙午馬年生肖套幣」開賣，今天上午 10 時開放預購，每組價格新台幣 2,450 元，比前一年的蛇年貴了近 3 成。央行發行局長鄧延達表示，央行販售的生肖套幣主要是服務民眾，若價格不符合市價，會讓外界有套利空間，並非央行所樂見。

本次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，自今（6）日上午 10 時起至 1/12 日止可上網預購，或於 1/29 日起前往臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。本次銷售數量 9 萬套，其中，網路配售 5 萬套、臨櫃配售 4 萬套，網路預購每人最多 5 套，臨櫃則是 2 套。

馬年套幣的外型上，各有一枚銅合金幣、銀幣，面額分別為新臺幣 10 圓以及新臺幣 100 圓。銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」；銀幣含銀一英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北 101 跨年煙火」為主題，展現多元的鑄製工藝之美。包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻。

央行的馬年生肖套幣含有貴金屬，由於去（2025）年黃金大漲超過 6 成、銀價更飆漲超過一倍，套幣價格也跟著水漲船高。若以前一年的蛇年套幣 1,900 元來比較，馬年套幣上漲幅度將近 3 成。鄧延達表示，丙午馬年生肖套幣上漲，央行也是「迫不得已」，他說明央行製作生肖套幣是為服務民眾，不在於賺錢，若價格太低、不符合市價，會讓外界有套利空間，並非央行所樂見。

鄧延達表示，有意申購的民眾，請於臺灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統 」網站辦理預購，每人限申購一次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於 1/13 日 14 時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至 1/19 日 15:30 分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於 1/29 日起 1 個月內赴預購時選定的臺灣銀行分行領取。

