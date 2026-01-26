釜山女神李晧禎狂NG 站鏡頭前出現一狀況

李晧禎有「釜山女神」的稱號，近日她再度來台，一落地便立刻投入工作拍攝全新廣告，行程滿檔卻毫不喊累。這次合作對她而言意義非凡，因為這不只是來台拍攝，更是她人生中的第一支廣告作品，把廣告初體驗獻給台灣。

釜山女神李晧禎。（圖／拉斯維加斯娛樂城）

近日再度來台，一落地便立刻投入工作，為拉斯維加斯娛樂城拍攝全新廣告，行程滿檔卻毫不喊累。這次合作對她而言意義非凡，因為這不只是來台拍攝，更是她人生中的第一支廣告作品，正式把「廣告初體驗」獻給台灣。

首次站上動態鏡頭前，李晧禎坦言心情既新鮮又緊張，「站在鏡頭前的那一刻真的很難忘，會一直記在心裡。」她也直言，從平面拍攝轉換到廣告演出，適應過程比想像中困難，但仍全力以赴，希望把最好的狀態呈現在鏡頭前。

拍攝過程中，最讓她印象深刻的，是與珉貞姐姐對戲的一場戲。李晧禎笑說，因為過去多以平面模特兒身分工作，當天其實緊張到全身僵硬，「那一場我一直 NG，自己也很不滿意。」為了克服不安，她開始提前準備，把台詞一字一句寫進筆記本反覆練習，「不然真的沒辦法臨場發揮，對我來說是一次很重要的學習。」

近來工作重心幾乎都在台灣，李晧禎透露，除非因為韓國工作或看醫生，否則大多時間都留在台灣。適逢尾牙旺季，她也參與了不少活動，笑說自己其實很喜歡尾牙氣氛，「可以看到不同族群的粉絲，有時候還會有人特地帶毛巾來支持，真的很感動。」她也提到，雖然韓國也有尾牙文化，但形式不像台灣這麼熱鬧。

農曆新年將近，李晧禎表示，今年應該會回韓國陪家人過年，「一起吃個飯就很幸福。」但她也不諱言，如果有機會，其實很想留在台灣過年，「想感受台灣的年節氣氛，如果有工作也很歡迎找我。」