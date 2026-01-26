釜山女神李晧禎「人生第一次」獻台灣 過年計畫曝光
「釜山女神」李晧禎擁有亮眼外型及姣好身材，去年更宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣持續攀升。而近日再度來台，一落地便立刻投入廣告拍攝工作，展現十足的敬業態度，而這也是李晧禎人生第一支廣告作品，她也正式把自己的「廣告初體驗」獻給台灣。
談到首次站上動態鏡頭前的心情，李晧禎坦言既新鮮又緊張，「站在鏡頭前的那一刻真的很難忘，會一直記在心裡。」她也直言，從平面拍攝轉換到廣告演出，需要適應的地方比想像中更多，但仍全力以赴，希望把最好的一面呈現給觀眾。
她透露，拍攝過程中最難忘的一場戲，是與南珉貞對戲的畫面，「可能因為平時都是擔任平面模特兒，我那時候真的超級緊張，整個人很緊繃，一直NG，那場戲我其實很不滿意。」為了克服不安，她開始提前練習台詞，甚至把內容寫進筆記本裡反覆背誦，「不然我真的沒辦法臨場發揮，這次對我來說是很重要的學習。」
被問到是否在接下合作前有實際體驗過遊戲內容，李晧禎也大方分享，自己在收到拍攝邀約後就先試玩過，「裡面遊戲機台很多、種類也很豐富，而且我覺得中獎機率滿高的，玩起來會讓人很投入。」她也特別提到活動中設計的「抽黃金」橋段相當吸睛，讓整體體驗更有期待感與刺激感。
近來工作重心多在台灣的她透露，目前大多時間都留在台灣，「只有因為韓國的工作或是要看醫生，才會回韓國。」而正值台灣尾牙旺季，李晧禎今年也參與了不少尾牙活動，她笑說自己其實很喜歡尾牙，「可以見到不同的粉絲群，有時候還會看到我的粉絲特地帶毛巾來現場，就會非常開心。」她也分享，雖然韓國也有尾牙文化，但形式不像台灣這麼熱鬧，會邀請許多藝人一起同樂。
隨著農曆春節即將到來，李晧禎也透露，今年應該會回韓國陪家人過年，「會一起吃個飯。」但她也不忘補一句，如果有機會，其實也很想在台灣過年，「想感受台灣的過年氣氛，如果有工作機會也可以邀請我！」
談到近期與接下來的計畫，李晧禎開心表示，回歸後接到不少工作邀約，「真的很感謝，也希望之後可以有滿滿的邀約，今年也想嘗試一些新的東西。」也讓粉絲們相當期待女神未來的新作品。
