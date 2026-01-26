「釜山女神」李晧禎現身台灣尾牙！驚訝兩地文化差異 自爆因1事「對不起南珉貞」
被粉絲封為「釜山女神」的李晧禎近日再度來台，一落地便立刻投入工作，為電玩遊戲拍攝全新廣告。這次合作對她而言別具意義，因為這是李晧禎人生第一支廣告作品，她正式將自己的「廣告初體驗」獻給台灣，敬業態度讓現場工作人員印象深刻。
廣告初體驗頻NG 李晧禎自爆「對不起南珉貞」
談到首次站上動態鏡頭前的心情，李晧禎坦言既新鮮又緊張，「站在鏡頭前的那一刻真的很難忘，會一直記在心裡。」她直言從平面拍攝轉換到廣告演出，需要適應的地方比想像中更多。
她透露，拍攝過程中最難忘也最愧疚的一場戲，是與南珉貞姐姐對戲的畫面。李晧禎表示：「可能因為平時都是擔任平面模特兒，我那時候真的超級緊張，整個人很緊繃，一直 NG。」因為擔心耽誤南珉貞與團隊的進度，她內心感到十分抱歉。為了克服不安，她甚至將台詞寫進筆記本裡反覆背誦，就怕沒辦法發揮出最佳狀態，對她來說，這次經驗是次重要的學習。
驚訝台灣尾牙文化 目前工作重心定居台灣
近來工作重心多在台灣的李晧禎透露，目前大部分時間都留在台灣，「只有因為韓國的工作或是要看醫生，才會回韓國。」正值台灣尾牙旺季，她今年也參與了不少活動，並對台韓兩地的文化差異感到驚訝。她笑說自己非常喜歡台灣的尾牙，「可以見到不同的粉絲群，看到大家特地帶應援毛巾來現場，就會非常開心。」她也分享，雖然韓國也有類似文化，但形式不像台灣這麼熱鬧且會邀請許多藝人同樂。
親自試玩遊戲內容 春節願望想留台過年
被問到是否在合作前有實際體驗過遊戲，李晧禎大方分享，自己在收到邀約後就先試玩過，「裡面遊戲機台很多、種類也很豐富，我覺得中獎機率滿高的，玩起來會讓人很投入。」她特別提到廣告中設計的「抽黃金」橋段相當吸睛，讓整體體驗更有期待感。
隨著農曆春節即將到來，李晧禎透露今年應該會回韓國陪家人吃飯，但她也不忘補一句，如果有機會，其實很想在台灣感受過年氣氛，「如果有工作機會也可以邀請我！」
新年計畫排滿滿 加碼回饋粉絲驚喜
談到近期與接下來的計畫，李晧禎充滿期待地表示，回歸後接到不少工作邀約，希望今年能嘗試更多新事物。本次活動期間，《拉斯維加斯娛樂城》也同步推出多項回饋，不僅天天送黃金大獎，還加碼送出擁有「燒肉界勞斯萊斯」美名的「八和燒肉」豪華套餐兌換券，讓粉絲在過年期間也能與女神一起感受滿滿幸運。
