「釜山女神」李晧禎第一次獻台灣！揭台韓差異 認「對不起南珉貞」

記者林汝珊／台北報導

被粉絲封為「釜山女神」的李晧禎近日再度來台，一落地便立刻投入工作，為 拉斯維加斯娛樂城 拍攝全新廣告，敬業態度十足。這次合作不僅話題十足，更別具意義，因為這是李晧禎人生第一支廣告作品，她也正式把自己的「廣告初體驗」獻給台灣。

她透露，拍攝過程中最難忘的一場戲，是與珉貞姐姐對戲的畫面，「可能因為平時都是擔任平面模特兒，我那時候真的超級緊張，整個人很緊繃，一直 NG，那場戲我其實很不滿意。」為了克服不安，她開始提前練習台詞，甚至把內容寫進筆記本裡反覆背誦，「不然我真的沒辦法臨場發揮，這次對我來說是很重要的學習。」

李晧禎今年也參與了不少尾牙活動。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

近來工作重心多在台灣的她，也透露目前大多時間都留在台灣，「只有因為韓國的工作或是要看醫生，才會回韓國。」而正值台灣尾牙旺季，李晧禎今年也參與了不少尾牙活動，她笑說自己其實很喜歡尾牙，「可以見到不同的粉絲群，有時候還會看到我的粉絲特地帶毛巾來現場，就會非常開心。」她也分享，雖然韓國也有尾牙文化，但形式不像台灣這麼熱鬧，會邀請許多藝人一起同樂。

隨著農曆春節即將到來，李晧禎也透露，今年應該會回韓國陪家人過年，「會一起吃個飯。」但她也不忘補一句，如果有機會，其實也很想在台灣過年，「想感受台灣的過年氣氛，如果有工作機會也可以邀請我！」也坦言回歸後接到不少工作邀約，「真的很感謝，也希望之後可以有滿滿的邀約，今年也想嘗試一些新的東西。」語氣中滿是對未來的期待。

