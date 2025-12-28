「釜山女神」李皓禎很受傷 全妝逛鬧區無人認出

〔記者馮亦寧／台北報導〕來自韓國釜山的啦啦隊女神李皓禎昨(27)在社群平台發文，感嘆自己畫了全妝在台北東區逛街，竟然沒有人認出她來，忍不住自嘲：「看來我得再努力一下」。

號稱「釜山女神」的李皓禎回歸富邦「Fubon Angels」之後，成為富邦三本柱之一。她在社群網站透露，自己因為有需要買的東西，所以畫上全妝在台北東區走走，「結果居然沒有人認出我…看來我得再努力一下…」看得出來非常沮喪。

李皓禎買完東西之後去吃飯，餐廳老闆不但認出她，還熱情款待她，讓李皓禎的心情有如搭雲霄飛車，一下又從低潮衝上雲端，不過，經過這一天，她也忍不住自問：「我到底算什麼呢？」

李皓禎逛街劇情神反轉，她去吃飯的時候被老闆認出，還熱情招待。(資料照，記者陳志曲攝)

