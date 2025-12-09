釜山好夯！外國旅客首破300萬 冬季燈樹節璀璨登場
南韓釜山近年成為人氣快速竄升的旅遊熱點，截至今年10月底，外國遊客人數首度突破300萬人，其中以台灣旅客最多，達56萬人，其次為中國大陸、日本、美國與菲律賓。釜山市政府將觀光熱潮歸因於郵輪旅遊與美食風潮的大幅帶動，並訂下目標，希望在2028年前每年吸引500萬名外國旅客。而迎接耶誕月到來，釜山多處也點亮燈光慶典，把握年底觀光旺季，邀請海外遊客共襄盛舉。
釜山南浦洞廣場，高聳的耶誕樹上不只有燈飾點綴，還有LED看板播映著耶誕老人動畫。華麗裝飾吸引不少民眾，駐足拍攝。
韓聯社TV記者：「光復路冬季燈樹節舉辦開幕的這個地方，不僅充滿耶誕氣氛，還用照明藝術詮釋了南韓之美和釜山之情。點燈時間是下午5點半到晚上10點。」
釜山光復路的「冬季燈樹節」盛大登場，沿路設置雪人和麋鹿雕塑，迎接耶誕節的到來。
釜山民眾：「這是我第二次來，每次來燈光都很美，能留下美好的回憶。 好像比去年更加豐富多彩，燈光也更多了。」
「冬季燈樹節」從2008年開始舉辦，由附近商家和宗教團體齊心協力籌辦活動，現今已成為釜山冬季代表性的慶典。
這樣的光之盛宴，也延伸到釜山海邊。
海雲台海水浴場，一整片沙灘被華麗的燈光裝置藝術全面覆蓋。今年慶典以「繁星湧動」為主題，打造10公尺高的大型地球模型，以及180公尺長、宛如銀河般的燈光隧道。
隨著2025年進入尾聲，釜山各地展開慶典，用璀璨燈海點亮整座城市，試圖在年底前全力衝刺觀光。
釜山市長 朴亨埈：「我們釜山終於打開了外國遊客300萬時代的大門，截至10月底達302萬人，實現了釜山歷史上首次突破300萬名遊客的壯舉。」
今年截至10月底，到訪釜山的外國遊客，已創下2014年統計以來最高紀錄，來到302萬人次。而這些旅客消費力有增強趨勢，光看在他們在釜山使用的信用卡支出額，今年高達8592億韓元，比去年增加3成以上，相當於每位外國客平均支出120萬韓元左右（台幣約2.5萬）。
釜山市長 朴亨埈：「我確信現在釜山的觀光產業，已經超越新時代的門檻和決定性的臨界值，我們一定會抓住這個近在眼前的絕好機會。」
釜山市決定打鐵趁熱，提出觀光業新藍圖，目標2028年吸引500萬人次外國遊客，且外國人旅遊支出額每年達1.5兆韓元（台幣約305億元）。
釜山市長 朴亨埈：「釜山市政府不會停止進步，最終將成功轉變為有趣的城市。為此我們將提高釜山整體的文化旅遊內容水準，不斷構建釜山獨有的全球旅遊基礎設施。」
至於釜山近期躋升人氣旅遊之地的原因，當地政府分析美食和郵輪旅遊，是關鍵。有米其林推薦美食助陣，吸引饕客前往；還有今年創紀錄的210航次停靠釜山港的遊輪，也為當地帶來不少人流。
根據釜山訪客國籍來看，台灣佔最多數，中國、日本、美國、菲律賓等緊隨其後。
但台灣遊客恐怕感到寒心，原來是南韓電子入境卡竟將台灣，錯列為中國括弧台灣CHINA（TAIWAN），引發台人不滿與失望，外交部也數次向韓方嚴正關切與交涉。(10)最新網友眼尖發現官網已悄悄修正，多了台灣的選項；不過目前只有個人資料的部分有更動，出入境訊息仍將台灣列為中國。
韓聯社TV記者：「釜山市不僅擴充文化旅遊設施，還為了改善機場和鐵路等，決定與中央政府進行協商。」
另外，釜山發展文旅產業的同時，還計畫迎接「海洋首都時代」。
韓聯社TV主播：「 海洋水產部正式開始向釜山遷移，政府正鼓勵主要海運企業轉移到釜山。雖然近期有部分企業已決定『釜山行』，但業內仍保持謹慎態度。」
貨車上裝滿一箱箱紙箱，這些都是海洋水產部全體人員，要從中央政府世宗辦公樓，搬遷至釜山辦公樓的用品，預計在21日前完成遷移工作。
中央不只要求部會轉移據點，還特別頒布了支援遷移費用相關法案，鼓勵海運企業一同轉移至釜山。
南韓海洋水產部長官 田載秀（12/5）：「拋開長期積累的基礎，為了更大的躍進，我對兩家選擇釜山作為新家園的公司，所有經營團隊和職員們表示深深的感謝。」
目前國內排名前十的兩家企業SK海運與H-LINE航運，已參與計畫，預計明年初搬家，至於航運業龍頭韓新遠洋船務會不會搬，公司表示正在進行調查，將慎重考慮搬遷的必要性。
聲音來源:韓聯社TV記者：「韓新遠洋船務相關人士在與韓聯社TV的通話中表示，將綜合審查經營效率和內部意見，這並非可以輕率決定的問題。」
從觀光業飛躍成長，到海洋水產部落腳釜山，南韓最大港口城市正加速轉型，全力朝向「海洋首都」願景邁進。
