釜山川習會成功嗎？路透：只是脆弱的「戰術性休戰」、貿易戰根本問題仍未解決

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行會談後，2人步出會場時，川普靠向習近平的耳邊說話。美聯社



舉世矚目的「川習會」30日上午於南韓釜山舉行，美國總統川普宣稱會談成功、「滿分10分，我打12分」，習近平則稱「對話比對抗好」。路透社分析，這場會談僅是一場脆弱的戰術性休戰，貿易戰的根本問題仍未解決。

根據美中30日宣布的框架內容，中國恢復採購美國黃豆、暫停為期一年的稀土出口限制，美國則對中國商品的關稅下調10%，雙方暫停對彼此開徵相關港務費1年。

雙方關係倒退到「解放日」前？

路透社報導，整體上，這相當於將雙邊關係倒退回到川普發動所謂「解放日」（Liberation Day）行動之前、即報復性加徵關稅互相升高之前的狀態。

然而，這項協議也曝露華府與北京之間根本性的落差：美方所要求與中方願意讓步的內容並不對等。川普在今年4月公布對等關稅時所指控的核心問題，即中國的產業政策、製造業產能過剩與出口導向成長模式，都未在這次會談中出現。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）主任基爾克里斯（Emily Kilcrease）說：「所以我們現在談的是什麼？我們要談的是，緩和自川普政府上台以來，雙方在這場不斷升級的貿易戰中採取的各項措施。」

新川習會顯示習近平的對美新方針

這次結果凸顯習近平新的對美方針的穩定性，透過一套廣泛措施，例如出口管制，迅速應對川普政府的每一次行動。

一名了解會談的官員指出，中方對此次會面抱持「務實的預期」，其中並不包括對雙邊關係進行根本性重置（fundamental reset）。

這名要求匿名的官員表示，儘管如此，北京對川普的語氣，以及他將這次會晤定義為「G2」，仍感到滿意。

中方對川習會務實預期 視為更大會談的墊腳石

該名官員補充，中方將這次會面視為邁向更大規模會談的墊腳石，藉由更大會談來穩定中美關係。

專家表示，在長期緊張狀態下，美中2位領導人能夠進行一次氣氛融洽的會談，並同意明年的2趟互訪，讓夾在中美之間的跨國企業暫時得以喘息。

這場會談在亞太經合會（APEC）領導人會議之前舉行。習近平開場表示：「中國的發展與振興，並不與川普總統『讓美國再次偉大』的目標相衝突。」他也說，願與川普共同「為中美關係打下堅實基礎，為兩國發展創造良好環境」。

會後，川普滿面笑容地與習近平交談離場，稱他是「偉大國家的偉大領袖」，並表示這才是2個世界強權應有的相處方式。

研究機構Plenum上海合夥人薄正遠（Bo Zhengyuan）分析：「在這樣有限的時間內，這份協議及其談判架構，兩者皆發2國溝通機制的作用，使雙方能夠妥善解決問題，並在未來調整彼此的共同利益，以確保雙方持續對話。」

會後川普宣布，將把中國進口商品的關稅從約57%降至47%，其中涉及芬太尼前驅化學品貿易的稅率則從20%降至10%。

他表示，習近平將「非常努力」阻止製造這種致命鴉片類藥物的化學品流入美國，並承認這是一個複雜議題。川普說之所以降稅，是因為「我相信他們真的在採取強而有力的行動」。

中國外交部長王毅27日與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話時表示，川普與習近平都是「世界級領導人」，2人「長期互動與相互尊重，已成為中美關係中最珍貴的戰略資產」。這種熱情的措詞，就中國外交官而言相當罕見。

協議為美中爭取緩衝時間 卻是不完整的「戰術性緩和」

這份協議為雙方都爭取到短暫的緩衝時間：川普在預定明年4月訪問中國前取得一場政治勝利，習近平則暫時擺脫美方高關稅對中國製造業的壓力。

但即使這樣的戰術性緩和（tactical detente），也並不完整。中國最新的稀土出口許可限制只是延後一年，並未撤銷；而先前那些已經擾亂全球供應鏈的關鍵礦物出口管制仍然存在，使美國工廠在原料取得上依舊面臨不確定性。

中國諮詢機構Trivium分析師馬祖爾（Joe Mazur）指出：「我認為，今年我們所看到的，或多或少完全證明了中國『從不先發制人，但一定反擊』的策略。」

他說：「很明顯，稀土是中國的主要籌碼，這是中國對美國的王牌；美國似乎沒有任何類似的籌碼，也沒有任何辦法打破這種控制局面。」

這項協議也凸顯自川普第一個任期以來，世界兩大經濟體之間的關係急劇惡化。

川普在第1個任期時對中國發動貿易戰，雙方談判團隊曾完成一份96頁的全面性文件，涵蓋智慧財產權、金融與農業等領域。

這一次會談的強度遠不如上次緊繃，雙方都只提供相對簡短的聲明，大部分聚焦於避免在會談前夕發出威脅。

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍（Da Wei）警告，若緊張局勢一再升溫，可能會耗盡習近平與川普之間的個人互信。

他說：「如果緊張升級多次出現，兩位領導人之間的耐心與信任，最終可能消耗殆盡。到那時，我們將面臨非常艱難的局面。」

