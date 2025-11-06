釜山川習會，川敗習勝一籌

圖片來源：Getty Images

⊙顧爾德

備受全球矚目的釜山川習會10月30日進行了一百分鐘。台灣最關切的當然是有沒有談到台灣問題、怎麼談 ；事前傳聞中國逼川普在會談中表態不支持台獨，結果台灣問題並沒有被提上檯面。這又代表著什麼意義？對台灣是好是壞？除了台灣問題之外，川習會又觸及哪些重要議題？對全球政經有何影響？

川普對防台與否採狡猾閃避態度

川習會結束後川普立即返回美國，並未參加亞太經合會（APEC）活動，並且隔天就接受CBS《60分鐘》專訪。川普受訪時說，習近平在川習會晤中完全未提台灣。主持人歐當尼爾（Norah O'Donnell）逼問川普，如果中國對台動武，他會怎麼做？「不能洩露我的秘密。」川普狡猾地迴避了問題，並稱：「如果真發生了，你自然會知道。而且他明白答案。」

就在三年前，他的前任拜登（Joe Biden）同樣接受《60分鐘》專訪時被問到類似問題，他肯定地回應：「是的，如果真的發生前所未有的襲擊。」「會，我會下令美軍協防臺灣。」這已經是拜登第四次做出類似表態，雖然每次表態後，白宮幕僚或國務院都會幫他圓場、緩和，稱「美國的台灣政策沒有改變」，或美國依然維持「戰略模糊」，但拜登四度表態，顯然不是「老蕃顛」而是刻意向中國發出警告。

相對的，川普的回答說好聽一點是維持美國「戰略模糊」的一貫立場；「如果真發生了，你自然會知道。而且他明白答案。」這句話聽起來像黑道放狠話恐嚇。其實以川普上任以來的言行觀之，他後語否定前言的例子太多了，包括輝達高階晶片是否放行中國態度反覆，甚至對烏克蘭停火問題都可以立場一變再變。因此，也不需要浪費腦力去解達他對台灣問題的閃躲回應──與其說川普在恐嚇習大，更像是在玩大老二吹牛。

川習會的「成果」一展

其實川普之前已表示過不想提台灣問題，他是個追求立即可兌現利益的商人，而台灣問題既麻煩又無實質效益，對增加選票效益不大，所以他不想談。至於習近平為何不提台灣問題？是川普硬是不讓他提，還是因為最近國民黨主席選舉結果讓習大很滿意，對「和平統一」信心倍增，所以不急著對川普施壓？

川習會未談到台灣，在其他方面有哪些具體成果？睽別六年後再碰頭，川、習又是哪一方佔優勢？

這次有具體成果的包括：

一、 中國同意暫緩／解除其揚言將著手的稀土與關鍵礦產出口管制，為期一年。

二、中國承諾恢復採購美國大豆等農產品。

三、習近平保證將「非常努力」打擊製作芬太尼的化學物品之生產與流通。

而川普對中國讓步做出的回應包括：

一、將先前以芬太尼為理由對中國商品加徵的 20% 關稅調降至 10%，一旦中國遏止芬太尼有成，再撤銷剩餘 10%稅額。

二、承諾暫緩先前威脅對中國商品加徵的 100% 懲罰性關稅。

這個成果可說是典型的「川普式買賣」，雙方帳面上都有收獲、皆可當做內宣題材，但實際上只是讓熱戰降溫，雙方管控衝突、避免螺旋上升，卻未觸及結構矛盾。稀土出口管制只是暫緩一年，中方隨時可變卦；TikTok 所有權以及數位資料管理權問題都沒有突破。美國重要智庫第一時間的評論多是：中國主導了談判進程。

習近平掌握了美中談判主控權

美國重要國關智庫大西洋理事會（Atlantic Council）兩位資深研究員馬克（Jeremy Mark） 和哈特（Melanie Hart）都認為中方掌握了美中談判主控權。哈特指出，中方透過安排未來高層互訪等議程規劃，控制會談節奏，使美方難以主導，「我們現在已經知道2026年會是什麼樣子了。」她指出，川普計劃訪問北京給了中國機會「可以預先設定下一次互動的走向，並在未來幾個月內敦促美國做出新一輪讓步，為一次『好的』會談奠定基礎。」。

馬克則指出，中方在稀土出口、大豆採購等美國政治敏感點上取得操控優勢，美國政府得承受國內農業、科技業各種利益團體壓力。《紐約時報》也指出，習近平的稀土管制策略成功地迫使美國談判代表回到談判桌前，而中國實際上毋需付出任何新代價。此外，戰略暨國際研究中心（CSIS） 資深研究員列文（Henrietta Levin）也指出：「雖然持續的相互緩和或許可能實現，……但另一種可能是，以緩和為基礎達成更廣泛的協議，肯定會對北京有利。」

值得注意的幾項對中國有利的跡象包括：

川普在會談前先在社群媒體貼文稱「G2即將召開！」 “G-2”正是中國崛起近四分之一個世紀以來北京一直追求的目標，等於認可中國與美國是平起平坐的對等強權，這是華府對北京一項重大的外交地位承認，而這竟出於自以為精明談判者的川普之口，他居然事先幫對手增加底氣！

此外， 習近平在APEC峰會大推「全球 AI 合作／治理機構」倡議，企圖以多邊抱團對抗美國的科技圍堵，並藉此提高中國在全球科技規則制訂的話語權。習近平倡議設立「世界人工智慧合作組織」（WAICO）做為全球 AI 治理機構，並建議總部設在上海。

中國意圖取得世界AI主導權

依聯合國世界智慧財產權組織（WIPO）去年初發布的統計，中國在生成式AI領域的專利申請數量遠超其他國家、達38,200多項，是排名第二的美國的六倍；不過美國在AI尖端領域，例如原創性突破、頂尖模型開發等方面仍遙遙領先中國。不過值得注意的是，中國在AI應用方面的快速發展也令人驚艷，例如在中國國內大力推動 AI 在公安監控、醫療、政府服務等領域的應用。

最近中國的自動駕駛計程車在沙烏地阿拉伯、新加坡獲得營運許可。中國可能複製高鐵模式，藉「海外樣板＋產能輸出」在全球開展「新科技一帶一路」，當然這除了科技水能力的考驗，還要克服商業模式是否能成功的挑戰。不過，中國在高科技領域這些布署都是美國不該輕忽的。

此外，川習會後，川普並未出席隔天舉行的 APEC 領袖峰會。其實2022年拜登也是出席了柬埔寨舉行的美國─ASEAN 峰會後，就回國出未出席在曼谷舉行的 APEC峰會，只派遣副總統為代表。APEC雖是美國倡議成立的，但因為美中對抗一直只是個「談話會」，無法成為形成對成員國有約束力的決議，這個論壇重要性已不若ASEAN、CCPPT、RCEP，連發起國美國總統也缺席。損失最大的是台灣，因為台灣無法參與其他亞太區域經合組織，只能參加APEC論壇，這也是台灣領導人代表少數可以和美國總統同台的機會。

即使APEC重要性降低，但川普的缺席被批評為對多邊主義和亞太盟友的不重視。川普把APEC舞台留給習近平獨舞，讓中國可以宣傳世界人工智慧合作組織，更損失可以串連盟友共組AI生態鏈，以及共同長遠因應中國稀土等戰略物資管制的機會。

十月底登場的中共二十屈四中全會證實了習近平對軍方的大清洗，之前傳聞習近平遭受軍頭挑戰、地位不穩，但從他四中全會後從容出國參加川習會、APEC，顯然並沒有禍起蕭牆的後顧之憂；而川普很配合地演出高峰會，等於從外部幫習大鞏固地位。時隔六年的川習會，習大的收獲遠大於川普，川敗習勝，輸贏立見。

作者本名郭宏治，資深新聞工作者、專欄作家。SUNY-Binghamton 社會學碩士，台大經濟系學士。

