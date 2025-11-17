釜山市場裡的文青甜點店！超人氣 Mil Got 奶油麵包捲、艾草糯米糕讓你甘願排隊！

韓國釜山｜ Mil Got （밀곳）

到韓國總是喜歡逛韓國傳統市場，每次都像劉姥姥進大觀園（小吃），這次同樣沒作功課，無意間發現一間排隊麵包店，一查居然是網路上紅店Mil Got (밀곳)紅豆奶油艾草麻吉。店裡販賣各種麵包，招牌是傳統的奶油麵包捲（4500韓元）外面撒滿各種不同口味的粉，買了原味比想像中不甜，而且切開後看起來乾的麵包體也還算澎鬆，整體來說算是好吃。

另一種像是糕點(艾草糯米糕)（6000韓元）外面像麻吉軟Q軟Q撒滿黃豆粉，很像兒時日式黃豆糕，裡面是红豆泥混卡士達、奶油之類的，超甜超邪惡但配茶或咖啡完全停不下來……，下次想再買其他麵包試試。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

這幾天在韓國網路(ig)紅透半邊天的Mil Got (밀곳)紅豆奶油艾草麻吉位於釜山富平市場(地鐵札嘎其站자갈치역走路10分鐘，札嘎其站BIFF廣場對面)，因韓戰美軍開始進駐後，軍用品與各式各樣的商品，罐頭盛行，這才有罐頭市場之名。另因當時多數批發的進口商品都由這裡轉運賣給全韓國的各大主要市場，所以也有人稱這是「拍賣市場」。現在市場除了傳統市場採賣的食材外，以洋酒、服飾、裝飾品、首飾、流行雜貨、小型錄音機，及部分外國製電子商品為另類販賣主軸。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

富平罐頭市場公營停車場附近的第二拱廊區有不少小吃攤林立，營業時間從早上一直到晚上11點半都有攤販在此供應餐食。而Milgot 紅豆奶油餡就在這長廊附近。相信我，遠遠你就可以看到排隊的人龍，因為我們就是這樣找到的.....。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

是的，一開始咱們小助手是要來吃這個十元燒（韓語：십원빵(ig找來的)。這個有邪惡，咬下去爆餡加牽絲，但那時正在拍另一家沒空拍，只咬一口，回頭想拍，已經被吃光…，外皮像薄一點的雞蛋糕，裡面是奶油餡加起司（一爆一拉𢇃）。不過，後來知道好像很多地方都有賣，所以就不特別寫了。想吃的朋友自己搜尋ig或是google都不難找到。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

但也幸好是找十元燒才發現這家「Mil Got (밀곳)紅豆奶油艾草麻吉」，據網路上的說法這家店在近年網路上瘋傳，不少電視媒体、明星和網紅爭相到此拍攝，甚至還驚動了釜山觀光局的長官親自來這排隊。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

這是該店主打的第一號明星商品「奶油麵包捲」原味是（4500韓元），有四五種不同的口味，價位從4500-6000韓元不等。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

第二樣明星商品是一種韓國傳統的糕點(艾草糯米糕)（6000韓元）外面像麻吉軟Q軟Q撒滿黃豆粉，看起來就很誘人。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

其實這裡賣的土司、麵包種類還蠻多的，隨便一瞧都有十來種，鹹甜都有。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

另外也有一些甜的蛋糕如同樣很受歡迎的草莓和其他水果的蛋糕杯，另外也有不少餅乾、點心之類的。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

最後這個是結帳才看到...懶得重排，只好下次有緣再會。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

奶油蛋糕捲我們買了原味4500，這蛋糕的口感很澎鬆，裸面的口感有一點像土司，外面灑滿了像是奶油和椰子調成的粉，味道有一點像奶油乖乖，裡面是比想像還不甜膩的奶油餡。整體來說，有一種曾似相識的口感和味道，類似的麵包台灣早期應該也有差不多的。如果只是這個，我應該不會專門寫一篇。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

對，今天會寫這一篇為的就是這個「紅豆奶油艾草糯米糕」 (韓文:쑥떡빵)，顧名思義這點心就是用艾草和糯米製成的，有一點像咱們台灣的草仔糕之類的，上面灑滿了黃豆粉。外面像麻吉軟Q軟Q撒滿黃豆粉，很像兒時日式黃豆糕，裡面是紅豆泥混卡士達、奶油之類的，甜得非常邪惡....但手邊最好有茶或是咖啡再吃，不然很容易膩口。整體來說，我算是蠻喜歡這個的。

韓國釜山｜Mil Got（밀곳）

Milgot 紅豆奶油餡(官方ig):부산광역시 중구 부평1길 49，電話：051-949-1010，營業時間:11:00 – 21:00(週六、日延長到 22:00)

文章來源：小虎食夢網