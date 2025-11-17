釜山市場裡的文青甜點店！超人氣 Mil Got 奶油麵包捲、艾草糯米糕讓你甘願排隊！
到韓國總是喜歡逛韓國傳統市場，每次都像劉姥姥進大觀園（小吃），這次同樣沒作功課，無意間發現一間排隊麵包店，一查居然是網路上紅店Mil Got (밀곳)紅豆奶油艾草麻吉。店裡販賣各種麵包，招牌是傳統的奶油麵包捲（4500韓元）外面撒滿各種不同口味的粉，買了原味比想像中不甜，而且切開後看起來乾的麵包體也還算澎鬆，整體來說算是好吃。
另一種像是糕點(艾草糯米糕)（6000韓元）外面像麻吉軟Q軟Q撒滿黃豆粉，很像兒時日式黃豆糕，裡面是红豆泥混卡士達、奶油之類的，超甜超邪惡但配茶或咖啡完全停不下來……，下次想再買其他麵包試試。
這幾天在韓國網路(ig)紅透半邊天的Mil Got (밀곳)紅豆奶油艾草麻吉位於釜山富平市場(地鐵札嘎其站자갈치역走路10分鐘，札嘎其站BIFF廣場對面)，因韓戰美軍開始進駐後，軍用品與各式各樣的商品，罐頭盛行，這才有罐頭市場之名。另因當時多數批發的進口商品都由這裡轉運賣給全韓國的各大主要市場，所以也有人稱這是「拍賣市場」。現在市場除了傳統市場採賣的食材外，以洋酒、服飾、裝飾品、首飾、流行雜貨、小型錄音機，及部分外國製電子商品為另類販賣主軸。
富平罐頭市場公營停車場附近的第二拱廊區有不少小吃攤林立，營業時間從早上一直到晚上11點半都有攤販在此供應餐食。而Milgot 紅豆奶油餡就在這長廊附近。相信我，遠遠你就可以看到排隊的人龍，因為我們就是這樣找到的.....。
是的，一開始咱們小助手是要來吃這個十元燒（韓語：십원빵(ig找來的)。這個有邪惡，咬下去爆餡加牽絲，但那時正在拍另一家沒空拍，只咬一口，回頭想拍，已經被吃光…，外皮像薄一點的雞蛋糕，裡面是奶油餡加起司（一爆一拉𢇃）。不過，後來知道好像很多地方都有賣，所以就不特別寫了。想吃的朋友自己搜尋ig或是google都不難找到。
但也幸好是找十元燒才發現這家「Mil Got (밀곳)紅豆奶油艾草麻吉」，據網路上的說法這家店在近年網路上瘋傳，不少電視媒体、明星和網紅爭相到此拍攝，甚至還驚動了釜山觀光局的長官親自來這排隊。
這是該店主打的第一號明星商品「奶油麵包捲」原味是（4500韓元），有四五種不同的口味，價位從4500-6000韓元不等。
第二樣明星商品是一種韓國傳統的糕點(艾草糯米糕)（6000韓元）外面像麻吉軟Q軟Q撒滿黃豆粉，看起來就很誘人。
其實這裡賣的土司、麵包種類還蠻多的，隨便一瞧都有十來種，鹹甜都有。
另外也有一些甜的蛋糕如同樣很受歡迎的草莓和其他水果的蛋糕杯，另外也有不少餅乾、點心之類的。
最後這個是結帳才看到...懶得重排，只好下次有緣再會。
奶油蛋糕捲我們買了原味4500，這蛋糕的口感很澎鬆，裸面的口感有一點像土司，外面灑滿了像是奶油和椰子調成的粉，味道有一點像奶油乖乖，裡面是比想像還不甜膩的奶油餡。整體來說，有一種曾似相識的口感和味道，類似的麵包台灣早期應該也有差不多的。如果只是這個，我應該不會專門寫一篇。
對，今天會寫這一篇為的就是這個「紅豆奶油艾草糯米糕」 (韓文:쑥떡빵)，顧名思義這點心就是用艾草和糯米製成的，有一點像咱們台灣的草仔糕之類的，上面灑滿了黃豆粉。外面像麻吉軟Q軟Q撒滿黃豆粉，很像兒時日式黃豆糕，裡面是紅豆泥混卡士達、奶油之類的，甜得非常邪惡....但手邊最好有茶或是咖啡再吃，不然很容易膩口。整體來說，我算是蠻喜歡這個的。
Milgot 紅豆奶油餡(官方ig):부산광역시 중구 부평1길 49，電話：051-949-1010，營業時間:11:00 – 21:00(週六、日延長到 22:00)
文章來源：小虎食夢網
其他人也在看
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 10 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 10 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 14 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 12 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 11 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 14 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 1 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 天前
大師兄再出手「丟館長黑料」！全場看傻：是不是沒招了？
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，雙方不斷隔空交火。今（17）日李慶元再度發文，PO出一張朋友12年前抱怨館長的內容，不過內文沒頭沒尾，讓網友全都看了霧煞煞，表示「所以呢？」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前