釜山旅遊熱度衝上第一 KKday揭年輕人最愛的玩法排行
釜山旅遊正悄悄翻紅！KKday最新統計顯示，釜山在2025年下半年「海外人氣新興旅遊城市」中拔得頭籌，成為旅客熱搜度最高的目的地，其中「釜山通行證」更一舉登上海外熱銷商品第一名。業者分析，短程航班、平價旅費、美景與美食兼具，加上近年觀光亮點大幅升級，吸引大量年輕族群湧入，使釜山熱度直線飆升。
交通方便＋CP值高 釜山成新世代首選城市
KKday表示，受惠於飛行時間短、路線成熟與物價親民，釜山近年成為20～35歲旅客最青睞的新興選擇，尤其海雲台、廣安里等海景區域新景點頻出，加上「天空膠囊列車」等打卡行程爆紅，使釜山成為社群曝光量極高的旅遊城市。
KKday自今年7月起與釜山觀光公社啟動全球推廣計畫，在當地設立專責辦公室，半年內與供應商合作推出數十項新體驗，從海景瑜伽、文化導覽到在地海鮮料理課程，吸引大量自由行旅客下單，也推動釜山人氣一舉衝上榜首。
年輕人最愛3大玩法：海邊瑜伽、文化藝術、海鮮體驗最吸睛
根據KKday內部觀察，今年釜山的熱度主要由三類行程拉動。最受歡迎的是海雲台與松亭海邊的「瑜伽與冥想課」，結合海景、拍照與身心療癒元素，成為年輕族群最常預訂的早晨行程；其次是甘川文化村至白淺灘文化村的「藝術導覽體驗」，吸引對建築、街區故事有興趣的旅客；第三大類則是機張、松島的「海鮮料理課與市場巡禮」，被視為釜山旅遊中最具在地特色的美食體驗。
這些行程透過地鐵、公車等大眾交通工具就能抵達，使自由行客群能更輕鬆規劃路線，成為熱度攀升的關鍵。
結合電影節與季節活動 釜山品牌聲量再升級
KKday透露，釜山旅遊的另一波流量則來自大型活動，包括釜山國際電影節、10月慶典、北極熊節等季節性活動，平台將推出如煙火節限定玩法、海女文化體驗、釜山近郊一日遊等企劃，強化釜山「一年四季都有亮點」的旅遊印象。
此外，KKday也將與Agoda、Traveloka等國際OTA合作，並推動「Busan Day」全球行銷活動，加大釜山在亞洲市場的曝光度。
KKday韓國分公司表示，釜山結合海洋、文化、美食等多元資源，具備快速成長的旅遊潛力，未來將持續深化在地行程、與釜山觀光公社合作，打造釜山成為亞洲最具魅力的新興旅遊樞紐。
其他人也在看
國旅補助20億來了！ 5筆補助內容、優惠方案一次看
近年國旅人氣越來越差，許多民眾寧可出國旅遊，也不願把時間和金錢留在國內旅遊消費。交通部觀光署為加強民眾多多國旅，明年將推動「平日國旅優惠方案」，共有5項方案，總預算預估超過新台幣20億元。鏡報 ・ 18 小時前
5筆旅遊補助快看！發放時間、金額出爐 「領2000元」資格曝光
因應中國祭出「禁日令」，總統賴清德交辦「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，但此舉被外界質疑對國旅業者不利。行政院長卓榮泰25日就預告，交通部將祭出多項國旅優惠，預計明年3月開始執行。對此，《三立新聞網》特地整理了5大國旅優惠方案，提供給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
宜蘭變身秋冬仙境 金色山毛櫸、漸層色落羽松！6條紅葉散步路線太療癒
宜蘭秋冬美景全面爆發，山林間像灑上溫柔濾鏡！金黃山毛櫸、橘紅落羽松輪番上陣，把整座城市妝點成浪漫仙境。今年特別精選 6 條人氣紅葉散步路線，從湖畔倒影到山谷步道，一步一景美得像明信片。無論是想來場靜心森呼吸、親子漫步，或是拍出季節感滿分的旅拍照，都能找到最適合的路線。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」
近年中東旅遊熱潮漸起，但阿布達比近日的誤抓事件卻引發恐慌，讓人擔憂前往中東旅遊的安全。旅遊業者強調，只要尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗！專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。TVBS新聞網 ・ 1 天前
后里泰安鐵道文化園區斥資3000萬改善 展現新風貌
台中后里泰安社區每年冬季落羽松變色與櫻花綻放時節，湧入遊客，為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府爭取中央補助投入近3000萬元經費，進行舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程日前完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點。自由時報 ・ 1 天前
機捷北車站升級 旅客「很有感」從容去登機
[NOWnews今日新聞]桃捷公司為優化服務品質與旅客進出動線，於機場捷運A1台北車站辦理閘門移設作業，將原設於B1層旅客詢問處旁的4座閘門調整至預辦登機區旁，新增了3個通道，讓通道總數達到7個，使旅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮森林溫泉度假新體驗 飯店首賣優惠雙人一泊三食8888元起
花蓮觀光再添新亮點，天成飯店集團看好花蓮地區的觀光潛力與永續旅遊商機，攜手農業部林業及自然保育署，共同打造全新精品飯店品牌－天成逸旅 蝴蝶谷，新飯店結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，主推全台罕見的森林溫泉度假新體驗。歡慶試營運，品牌推出「蝶谷森湯」住宿限時優惠，雙人一泊三食8888元起，專案提供豐盛的早、晚餐與消夜，即日起至2026年2月13日止開放預訂。中時新聞網 ・ 1 天前
南投竹山仙氣爆棚 九重葛花瀑、秋色瀑布步道、森林木屋包棟！秋冬限定5條路線很夢幻
南投竹山秋冬景色再度美成仙境！從夢幻九重葛花瀑、潺潺溪谷間的秋色瀑布步道，到獨享森林的小木屋包棟秘境，今年推出 5 條期間限定的絕美路線，讓旅人一次收集花海、森林、瀑布與山間秘境。無論是拍照控想捕捉粉嫩花瀑，還是想深度吸收芬多精、享受靜謐山林氛圍，都能在竹山找到最療癒的行程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
鐵道可放天燈了！十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈
地方中心／陳崇翰 新北報導新北市的〝平溪天燈〞，多次被外國評為〝此生必遊〞的世界級景點，但過去有很多遊客，會站在鐵軌上施放天燈，拍照很美，卻也危險，同時違反"鐵路法"，如今，台鐵試辦六日停駛平溪線，讓大家可以在十分、平溪和菁桐三站的鐵道上，合法放天燈，初步試辦到明年一月底。民視 ・ 12 小時前
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困EBC東森新聞 ・ 10 小時前
東京銀杏11月底最美 神宮外苑、東京大學到昭和記念公園！6大銀杏紅葉景點散步
每年11月下旬至12月上旬，東京正式迎來一年中最金黃、最浪漫的時刻。城市街頭換上秋冬限定的金色濾鏡，無論是兩旁佇立百棵銀杏的神宮外苑大道、氣勢磅礴的昭和記念公園，或是充滿學術氣息的東京大學本鄉校區，都被染成一片暖黃色的夢幻景象。同時，新宿御苑、六義園、高尾山也陸續進入紅葉盛期，楓紅與銀杏交織出層層遞進的秋色，是旅人最喜歡的散步季節。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
出國行李別「放在同一包」 專家揭分裝關鍵：能救整趟旅程
年底假期將近，不少家庭開始規劃出國行程，機場也出現大量旅客。出門旅行最大的擔心之一，就是托運行李沒有跟著人一起到達目的地。對許多人來說，行李延誤不只是不便，更可能讓整趟假期從第一天就陷入混亂。聯合新聞網 ・ 1 天前
搶進普發一萬商機 東勢林場推出CP超高雙人住宿套票
普發一萬元之後，許多民眾規劃用作旅遊經費，東勢林場配合普發一萬熱潮推出超值旅遊優惠—「普發一萬・9999套票」限時開賣！用不到一萬元的價格，即可入住森林渡假會館兩天一夜，享受雙人住宿加上一泊二食，絕對是旅客旅遊首選。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，普發一萬我們希望旅客能把這筆錢用在真正能放鬆、能留下回憶的地方。原價超過1萬五千元的住宿，這次以9999 套票內容包含3間森林渡假會館標準房一泊二食，不只是價格漂亮CP值更高，更是一趟能充電的森林之旅，讓旅客從踏入園區那刻起，就能享受專屬於森林的療癒感。即日起至 114 年 12 月 31 日開放購買；票券使用期間自 115 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止平日使用，讓旅客避開擁擠人潮、盡情享受靜謐山林。東勢林場位於台中近郊，一直以來便以豐富生態資源、森林浴步道、體能訓練場以及濯足園受到遊客喜愛。場內四季風景皆具特色，春櫻、夏油桐、秋楓、冬梅，皆是旅客前來放鬆的好時節。本次推出的 9999 套票，將住宿體驗整合成更高 CP 值的選擇，搭配普發一萬元政策，可讓旅客以最低預算享受真正具質感的森林旅程，歡迎民眾把握此次限時優惠，於平日安排一台灣好新聞 ・ 1 天前
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國旅價住郵輪玩海外！麗星郵輪旅展推優惠
[NOWnews今日新聞]擁有超過30年郵輪營運經驗的StarDreamCruises（麗星郵輪2.0）參與高雄冬季國際旅展，推出今年最後一檔主題優惠。以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，推出平均每...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
〈 中華旅行社 〉瑞龍吊橋觀瀑 日月潭搭空纜
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出「日月潭九族櫻花…中華日報 ・ 1 天前
衝擊全球航運！空巴史上最大規模召回6000架A320客機
歐洲空中巴士（Airbus）週五（11/28）宣布立刻召回6000架A320系列客機進行檢修。由於全球有350多間航空公司使用A320客機，這項空巴史上最大規模的召修行動勢必衝擊航空運輸。太報 ・ 22 小時前
高雄大樹姑山倉庫變身 鳳荔趣遊館自行車驛站啟用
自行車旅遊日漸興盛，高雄市大樹區農會將姑山倉庫打造成鳳荔趣遊館自行車驛站，今（28）日舉辦啟用典禮，總幹事歐幸娟表示，鳳荔趣遊館是由中央、地方政府與農會攜手共同催生，不僅提供自行車族整補，也設置親子童趣館，同時展售全國多數農會產品及餐點，呈現農業轉型與休閒觀光成果。自由時報 ・ 1 天前
普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷。這篇教你找划算的便宜機票，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
阿里山林鐵週年慶轉型多元活動 可收藏限定款車票
（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）阿里山林鐵及文資處每年12月會辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、特色餐席、市集等方式慶祝，若12月搭乘阿里山小火車，可收藏限定款車票。中央社 ・ 1 天前