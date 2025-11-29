釜山旅遊熱度衝上第一 KKday揭年輕人最愛的玩法排行

釜山旅遊正悄悄翻紅！KKday最新統計顯示，釜山在2025年下半年「海外人氣新興旅遊城市」中拔得頭籌，成為旅客熱搜度最高的目的地，其中「釜山通行證」更一舉登上海外熱銷商品第一名。業者分析，短程航班、平價旅費、美景與美食兼具，加上近年觀光亮點大幅升級，吸引大量年輕族群湧入，使釜山熱度直線飆升。

交通方便＋CP值高 釜山成新世代首選城市

KKday表示，受惠於飛行時間短、路線成熟與物價親民，釜山近年成為20～35歲旅客最青睞的新興選擇，尤其海雲台、廣安里等海景區域新景點頻出，加上「天空膠囊列車」等打卡行程爆紅，使釜山成為社群曝光量極高的旅遊城市。

KKday自今年7月起與釜山觀光公社啟動全球推廣計畫，在當地設立專責辦公室，半年內與供應商合作推出數十項新體驗，從海景瑜伽、文化導覽到在地海鮮料理課程，吸引大量自由行旅客下單，也推動釜山人氣一舉衝上榜首。

年輕人最愛3大玩法：海邊瑜伽、文化藝術、海鮮體驗最吸睛

根據KKday內部觀察，今年釜山的熱度主要由三類行程拉動。最受歡迎的是海雲台與松亭海邊的「瑜伽與冥想課」，結合海景、拍照與身心療癒元素，成為年輕族群最常預訂的早晨行程；其次是甘川文化村至白淺灘文化村的「藝術導覽體驗」，吸引對建築、街區故事有興趣的旅客；第三大類則是機張、松島的「海鮮料理課與市場巡禮」，被視為釜山旅遊中最具在地特色的美食體驗。

這些行程透過地鐵、公車等大眾交通工具就能抵達，使自由行客群能更輕鬆規劃路線，成為熱度攀升的關鍵。

結合電影節與季節活動 釜山品牌聲量再升級

KKday透露，釜山旅遊的另一波流量則來自大型活動，包括釜山國際電影節、10月慶典、北極熊節等季節性活動，平台將推出如煙火節限定玩法、海女文化體驗、釜山近郊一日遊等企劃，強化釜山「一年四季都有亮點」的旅遊印象。

此外，KKday也將與Agoda、Traveloka等國際OTA合作，並推動「Busan Day」全球行銷活動，加大釜山在亞洲市場的曝光度。

KKday韓國分公司表示，釜山結合海洋、文化、美食等多元資源，具備快速成長的旅遊潛力，未來將持續深化在地行程、與釜山觀光公社合作，打造釜山成為亞洲最具魅力的新興旅遊樞紐。