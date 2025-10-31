釜山會晤寫下中美關係平穩向前新答案／羅登廉

羅登廉（自由撰稿人）

深秋的釜山，一場中美元首會晤吸引世界目光。當地時間10月30日，國家主席習近平與美國總統川普在這裡會面，沒有過多華麗的辭藻，卻在平實的交流中，為中美關係的走向注入了穩定的力量，也給動蕩的世界經濟帶來了一股暖流。

習近平那句「中美關係這艘大船平穩前進」的比喻，精準道出了當下兩國關係的關鍵。作為世界兩大經濟體，中美之間有分歧、有摩擦本屬正常，就像大海中的航船難免會遇到風浪。但關鍵在於掌舵人能否掌握好方向，不讓分歧演變成對抗，不讓摩擦升級為衝突。這次會晤中，兩國元首顯然都清楚地意識到了這一點。習近平強調，要為中美關係打下穩固基礎，川普則直言「美中關係一直很好，將來會更好」。這種共識的達成，正是中美關係能向好發展的基石。

中國經濟良好的“表現”，成了會晤中一個亮眼的註腳。前三季5.2% 的成長率，貨物貿易進出口4%的成長，在內外困難交織的背景下，這樣的成績來之不易。這不僅印證了中國經濟「大海」般的規模、韌性與潛力，更向世界傳遞出一個訊號，即中國始終在集中精力辦好自己的事，並且願意與各國分享發展機會。中共二十屆四中全會確定的未來五年規劃建議，延續了70多年來「一張藍圖繪到底」的堅持，這種穩健的發展節奏，本身就是對世界經濟的一大貢獻，也為中美合作提供了廣闊空間。

經貿關係歷來是中美關係的重要組成部分，這次會晤在經貿領域的進展尤其關鍵。兩國經貿團隊形成解決問題的共識，並且要盡快細化落實，這無疑給中美兩國企業和世界經濟吃下了一顆定心丸。過去一段時間，中美經貿關係經歷了曲折，也讓雙方都明白，經貿不該是絆腳石和衝突點，而應是壓艙石和推進器。算大帳、看長遠，摒棄偏見，以平等、尊重、互惠的原則推進合作。這樣，才能讓中美經貿關係真正服務兩國發展和全球繁榮。

對話比對抗好，這是中美關係發展中所得出的深刻啟示。除了經貿，兩國在打擊非法移民、電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染病等領域，都有著不小的合作空間。這些領域的合作，不僅能為兩國人民帶來實質的好處，也能讓中美在全球治理中發揮更大的建設性作用。明年中國將擔任亞太經合組織東道主，美國將主辦二十國集團峰會，雙方同意相互支持，爭取讓兩場峰會取得積極成果。這正是中美良性互動、共同展現大國擔當的體現。

川普稱習近平是“多年的好朋友”，期待明年早些時候訪華，還邀請習近平訪問美國。這樣的表述，少了些外交辭令的疏離，多了些務實交流的誠意。保持經常性交往，加強經貿、能源領域合作，促進人文交流，這些共識，正在將中美關係從宏觀的方向引領，落實到微觀的具體行動中。

當今世界，難題不少，需要大國攜手應付的事情很多。釜山會晤不是一個終點，而是中美關係平穩前進的另一個新起點。只要兩國始終掌握好合作的大方向，摒棄零和思維，多做有利於兩國人民、有利於世界和平與發展的事，中美關係這艘大船，就一定能穿越風浪，駛向更廣闊的未來，為世界的穩定與繁榮貢獻更多力量。

總之，中美關係這艘「大船」不會偏離「平穩前進」的主航向，但難免遭遇「技術封鎖」「地緣擾動」等風浪。未來走勢的關鍵，在於能否將釜山會晤的政治共識轉化為經貿、科技等領域的可操作機制，在尊重彼此核心利益的前提下實現互利共贏。（照片翻攝畫面）