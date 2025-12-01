釜山機場募款箱驚見110萬現金 日本旅客手寫信感動韓網

釜山金海國際機場近日打開機場募款箱時，發現疑有日本旅客留下110萬韓元現鈔與1張紙條。（翻攝自X@yonhaptweet）

南韓釜山金海國際機場近日打開機場募款箱時，發現疑有日本旅客留下110萬韓元現鈔與1張紙條，只見紙條用日文寫下「錢用來幫助有困難的孩子們」，這份跨國且不留名的善意溫暖了南韓人。

據《韓聯社》報導，大韓紅十字會釜山支社12月1日指出，11月26日打開金海國際機場募款箱時，發現疑似由日本旅客留下價值約110萬韓元（約新台幣2萬2,551元）的紙鈔，旁邊還附上一張以工整日文書寫的短箋。

只見該名旅客寫下：「韓國旅行很愉快。還剩下一些錢，請用來幫助有困難的孩子們。」簡短的文字感動相關負責人，他們認為捐款者是1名短暫前往南韓旅遊、準備返國的日本旅客。

大韓紅十字會在金海機場的國際線出境區等7處設置募款箱，並於上半年、下半年各開箱一次，機場募款箱收集到的捐款，將用於國內外緊急救援活動及弱勢族群支援事業。

