釜山機場日本人爆滿！他好奇「只去韓國不來台灣？」網熱議

日本、韓國是許多國人出國時的熱門選擇，不過近年來觀光逆差持續擴大，觀光署統計，今年1到9月觀光逆差達805萬人次。一位網友近日到韓國旅遊，發現釜山機場一堆日本人，到台北的櫃台卻是空無一人，讓他忍不住好奇詢問，「日本人為什麼不來台灣玩，只去韓國？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛抱怨國旅CP值太低，但也有網友認為他邏輯錯亂，才會在韓國尋找來台灣的日本人。

原PO在PTT發文表示，他到韓國旅遊時，發現釜山機場的餐廳、往日本的櫃台都是一堆日本人，雖然AI分析台灣物價低、是日本人低預算旅行的第一名，但他還是忍不住感到好奇，明明日本人到台灣、韓國的航程只差了1小時，「日本人為什麼不來台灣玩，只去韓國？」

對此，許多人紛紛回應，「盤子島誰要來」、「現在台灣物價哪有低，日本人都嫌貴，不要說住宿，便利商店飲料都比日本貴」、「國旅國內自己人都嫌棄，怎麼會期待外國人來」、「韓國比較近，物價又不貴，還有韓流的影響」、「台灣的好玩度應該不輸韓國，但是住宿和交通太爛，喊了好多年，政府也只會政策買票搞補助」、「自己都不國旅了，還肖想日本人？」、「台灣哪點比得贏韓國？人家還有文化輸出」。

不過也有網友認為原PO邏輯錯亂，「你在韓國，怎麼會期待日本人從韓國到台灣？」、「你觀察韓國機場往台灣的櫃台，得出日本人不來台灣的結論不是很奇怪？」；另外也有人直言，日本出國率低、國旅率較高，「事實是日本護照率超低…日本人根本不出國的」、「大多數日本人一生都在國內四個島嶼旅行，護照普及率低，國旅佔了七八成」。

