釜山高中生成醫療人球致死 韓急診醫療法修法引議

（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國釜山有一名高中生在上個月出現抽搐症狀後，因找不到願意收治的醫院最後身亡，近期在韓國引起討論，不過大韓急診醫學會今天聲明，反對急診醫療法部分修正案。

根據韓聯社今天報導，在上個月20日，釜山有一名高中生出現抽搐症狀，後來在救護車上經歷1個小時仍找不到願意收治的醫院，釜山市內4家大型醫院急診皆以「難以提供小兒神經科後續診療」為由拒絕收治。

該名高中生一開始呼喚時還有反應，不過遭到踢皮球後最終不幸身亡。報導指出，醫療界部分人士質疑，患者已經是高中生，醫院用難以提供小兒神經科治療的拒收理由令人難以理解。

報導指出，近期韓國「醫療人球」悲劇不斷重複上演，韓國醫療界一致認為必須解決這類問題，不過也主張目前若「急診醫療法」修法反而會使得急診醫療體系變得更混亂。

大韓急診醫學會在今天發表聲明，反對由共同民主黨議員主導提出的「急診醫療法」部分修正案。

醫學會表示，若依照修正案，讓119救護隊員或119救護狀況管理中心有權直接指定收治醫院，可能會出現為數不多的急診醫療機構門前排滿救護車的怪象、面臨「救護空白」驚險局面，實際上危及患者生命。

報導指出，韓國在經歷住院醫師大罷工之後，多數住院醫師已回到工作崗位、醫政衝突逐漸平息，但「醫療人球」現象最近仍持續發生。（編譯：楊啟芳）1141119