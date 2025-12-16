釜山一日遊攻略！BT21陪你玩南浦影島白淺灘文化村 購物逛街看海文青小旅行

文／景點+ 張盈盈整理

如果你是第一次走進釜山，又不想把行程排得太滿，那麼以「南浦洞＋影島」為主軸的一日遊，會是一條剛剛好的路線。這裡同時擁有市中心的熱鬧街區、歷史悠久的地標公園、面向大海的文化聚落，以及讓人可以慢下腳步、靜靜看海的散步路線。從上午一路走到傍晚，既能感受釜山的城市節奏，也能體會它貼近海洋的一面。這趟旅程不需要舟車勞頓，只要搭地鐵、公車，就能輕鬆串起景點，是非常適合自由行旅客安排的一日小旅行。

廣告 廣告

圖 / 墨刻出版社，以下同

1. 龍頭山公園：站在市中心俯瞰釜山的歷史風景

旅程可以從南浦洞開始，而龍頭山公園正是認識這座城市的最佳起點。這座位於市中心小山丘上的公園，隨著釜山在 19 世紀末開港而逐漸成形，因山形神似龍頭而得名。對當地人來說，龍頭山不只是觀光景點，更像是一處日常的休憩空間。 走進園區，最醒目的便是李舜臣將軍的銅像，象徵著韓國歷史中堅毅與守護的精神。

公園裡的花鐘隨著季節變化更換造型，替這座略帶歷史感的公園增添了活潑氣息。站在高處向外望去，南浦洞街景、港口輪廓一覽無遺，也讓人更能理解釜山為何是一座與海密不可分的城市。

龍頭山公園

용두산공원

地鐵1 號線南浦站7 號出口，出站後沿光復路步行約3分，搭乘手扶梯到最上層，就能抵達

地址：부산 중구 용두산길 37-55

電話：051-860-7820

24小時開放

鑽石塔可俯瞰釜山港美景。

2.釜山鑽石塔：用不同高度重新認識這座港都

龍頭山公園的制高點，是釜山的知名地標──釜山鑽石塔。這座高塔不僅是拍照打卡的熱門景點，也是許多旅人第一次從高空俯瞰釜山的地方。搭乘電梯上到展望台，城市、港口、影島與遠方的海岸線層層展開，白天與夜晚各有不同風情。

釜山鑽石塔眺望台內夜晚會有光影秀。(圖／韓國觀光公社)

白天視野清晰，可以看到船隻進出港口的忙碌畫面；到了傍晚，天空染上夕陽色彩，城市燈光逐漸亮起，是非常浪漫的時刻。若時間允許，安排在日落前後登塔，能一次收進釜山最迷人的兩種樣貌。

釜山鑽石塔

부산다이아몬드타워

地鐵1 號線南浦站7 號出口，出站後沿光復路步行約3 分，搭乘手扶梯到最上層，就能抵達。

地址：부산광역시 중구 용두산길 37-

55 ( 광복동 2 가 )

電話：051-601-1800

營業時間10:00~22:00

門票：成人₩ 12,000、3~12 歲兒童和65 歲以上長者₩ 9,000

官網：https://www.instagram.com/busantower_official/

3.樂天百貨光復店：購物、用餐與城市風景一次滿足

從龍頭山一路步行回到南浦站，樂天百貨光復店是補給體力與逛街的好去處。走逛完南浦站的景點後可到樂天百貨逛街或吃午餐，也可以前往影島，在影島遊玩後再回到南浦站樂天百貨吃晚餐、逛街也可以！

這棟高達 19 層的大型百貨，結合購物、餐飲與休憩空間，是不少旅客安排行程時的重要中繼站。 除了品牌齊全，百貨內的 Aqua Mall 音樂噴泉秀也是一大亮點。高達四層樓的噴泉隨著音樂起舞，無論站在哪一層，都能欣賞到不同角度的表演。若想短暫離開室內空間，頂樓的公園展望台免費開放，能將釜山港與影島風景盡收眼底，非常適合在出發前往影島之前，稍作停留。

樂天百貨 光復店

롯데백화점 광복점

地鐵1 號線南浦站10 號出口直達

地址：부산 중구 중앙대로 2

電話：1577-0001

週一~ 四10:30~20:00、週五~ 日10:30~20:30

特定公休日請上網查詢

官網：www.lotteshopping.com/

branchShopGuide/floorGuideSub?cstr=0333

影島大橋。

影島大橋：見證釜山港口歷史的活動橋樑

前往影島的路上，會經過具有歷史意義的影島大橋。這座橋是釜山第一座連接本島與島嶼的跨海大橋，為了讓大型船隻通行，特別設計成可單邊升起的活動橋。每到週六固定時段，橋面升起的畫面吸引不少旅人駐足觀看，也讓人彷彿回到港口最繁忙的年代。 站在橋上，看著海水流動與港口景色，會發現釜山並非只有熱鬧商圈，它的城市故事，其實深深刻在這些橋樑與港灣之中。

太宗台。

太宗台：站在懸崖邊感受釜山最原始的海景

來到影島，若想親近自然，太宗台是不可錯過的景點。這裡以海浪長年侵蝕形成的峭壁與岩岸聞名，是釜山代表性的自然公園。沿著園區步道行走，可以聽見海浪拍打岩石的聲音，遠離市區的喧囂。 太宗台腹地廣大，體力允許的旅客可以選擇步行探索，若想節省體力，也能搭乘園區內的遊園列車，在主要景點之間移動。站在觀景點向外望去，遼闊的海景與層層岩岸，讓人不自覺放慢呼吸，是這趟城市旅行中最療癒的一站。

白淺灘文化村。

白淺灘文化村：貼近大海的階梯村落風景

近年來逐漸受到關注的白淺灘文化村，與傳統觀光區截然不同。這座緊貼海岸、沿著斜坡而建的村落，因階梯式建築與蔚藍海景，被形容為「釜山版地中海」。走在村落裡，轉角就是海，簡單的白色建築在陽光下顯得格外清新。

這裡曾是多部韓國綜藝與電影的取景地，也因此吸引越來越多旅人前來探訪。不妨找一間面海咖啡店坐下，點杯飲料，看海發呆，感受釜山不一樣的慢步調。

絕影海邊散步路可眺望海景也能拍下不少意境美照。

絕影海邊散步路：用腳步串起海岸與故事

從白淺灘文化村延伸出的絕影海邊散步路，是一條適合慢慢走的海岸步道。途中會經過白淺灘海岸隧道，隧道內設置了各式裝置藝術，其中「TOUCH LOVE」互動裝置，只要兩人同時感應，就會亮起心形光影，成為許多情侶與朋友拍照留念的地方。 走出隧道後，海景再次展開，海女村就在不遠處。這段路線不長，卻能完整感受到影島貼近海洋的生活氛圍，是結束一日行程前，非常適合放慢腳步的地方。

一日遊後，釜山還有更多值得期待的風景 結束南浦與影島的一日小旅行後，若還有時間，不妨把行程延伸到釜山其他區域。無論是熱鬧的西面商圈、知名的海雲台與廣安里海灘，或是松島海上纜車的高空視角，都能看到這座城市不同的樣貌。再加上豐富的在地美食與節慶活動，釜山始終讓人意猶未盡。

對於喜歡逛街、拍照、看海，又想感受城市溫度的旅人來說，這條南浦到影島的一日路線，正好提供了一個剛剛好的開始。

BT21帶你環遊世界：MOOK第8站──釜山‧大邱

》https://reurl.cc/jmrNWM

釜山網美級櫻花海咖啡廳必訪！3大美拍打卡點順遊粉紅櫻花路

》https://www.mook.com.tw/article/35167