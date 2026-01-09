針對台灣自殺式無人機？中國央視披露解放軍新年演練重點

中國解放軍海軍進行反制自殺式無人機演練。翻攝央視



香港《南華早報》週四（1/8）報導，中國解放軍近日展開新年軍演，其中一大關鍵項目疑似是針對台灣的自殺式無人機進行反制演練。

《南華早報》報導，中國央視週日（1/4）報導，解放軍近日進入2026年最新演練期，並播出一段解放軍海軍的「反制無人機」演練畫面。

據報導，在演練過程中，扮演敵軍的「藍軍」佈署多架自殺式無人機，模擬對海上目標進行超低空滲透打擊。代表解放軍的「紅軍」則使用艦載飛彈和攔截系統，擊落來襲的自殺式無人機群。

央視在報導中稱，該部隊所模擬重建的戰場場景包含多波自殺式無人機攻擊，並測試反制裝備的能力。一名解放軍軍官受訪時說，該部隊利用「數位建模」測試反制「藍軍」自殺式無人機的攻勢裝備。

解放軍並未說明此次演習的假想敵是誰。但《南華早報》在報導中特別指出，自殺式無人機是台灣不對稱作戰的重點核心戰略，借鏡烏克蘭對抗俄羅斯入侵的經驗。

台灣於2024年向美國購買約1千架自殺式無人機。此外，台灣中科院和美國國防開發商Kratos合作研發「勁蜂四型」攻擊型無人機，以靶機為基礎結構改為低成本的高速攻擊型無人機，可對包括上海在內的中國主要城市進行遠程攻擊。

中國去年舉行「九三大閱兵」時則是展示最新型反無人機裝備，包括反無人機火炮系統、高能雷射系統以及高功率微波武器。

