針對國稅局洩密提告索賠百億美元 川普稱考慮這樣做

美國總統川普（Donald Trump）於1月31日表示，針對他日前對美國國稅局（IRS）提起的100億美元巨額損害賠償訴訟，目前正考慮以「和解」方式結案，並計畫將所得賠償款項全數捐給慈善機構。



川普於1月29日正式入稟法院，指控國稅局在政治動機驅使下，非法洩露其受聯邦隱私法保護的機密報稅資料。川普法律團隊發言人先前向《福斯新聞》（Fox News）透露，一名「受政治操弄的惡意員工」將涉及川普本人、其家族成員及川普集團（Trump Organization）的私人稅務資訊，擅自提供給《紐約時報》與《ProPublica》等媒體。



為什麼要捐出？那些慈善機構受益？



1月31日川普在總統專機「空軍一號」上接受記者採訪，首度談及這起訴訟的和解構想。川普指出，他正研議將訴訟獲取的賠償金撥付給「具公信力且受敬重的慈善機構」。川普強調：「我們正在考慮為慈善事業做點事，由我來捐出這筆錢。這可能是一筆非常可觀的金額，且因為資金是流向優質的慈善團體，相信外界不會有異議。」

對於決定捐款的動機，川普坦言：「如果賠償金是付給我個人，對外觀感恐怕不佳。」他進一步表示，許多外界人士也認同這個想法，認為只要資金用途正當，金額多寡並非焦點。他在訪談中特別點名「美國癌症協會」（American Cancer Society）作為潛在的受贈對象。

被抓包公務員坦承洩密給《紐約時報》

這起法律訴訟的核心在於指控國稅局的洩密行為不僅違法，更因違反聯邦隱私法律而損害了數百萬人的權益。洩密事件始於約聘人員利特約翰（Charles Littlejohn），他已於2023年10月承認一項未經授權披露稅務資訊的聯邦重罪，目前正在服5年刑期。



利特約翰先前承認，他竊取並向《紐約時報》外洩了川普的稅務紀錄，同時也向《ProPublica》披露了其他富裕人士的機密財政資料。根據訴狀內容，利特爾約翰在 2024 年的宣誓供詞中證實，他所外洩的材料範圍極廣，涵蓋了川普旗下所有商業資產的詳細財務資訊。



