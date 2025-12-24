針對女警被法院裁定羈押 鍾承志：擬記二大過免職

%E9%87%9D%E5%B0%8D%E5%A5%B3%E8%AD%A6%E8%A2%AB%E6%B3%95%E9%99%A2%E8%A3%81%E5%AE%9A%E7%BE%88%E6%8A%BC%E9%8D%BE%E6%89%BF%E5%BF%97%EF%BC%9A%E6%93%AC%E8%A8%98%E4%BA%8C%E5%A4%A7%E9%81%8E%E5%85%8D%E8%81%B7

【民眾網許順德臺中報導】中市警二分局偵查隊黃姓女偵查佐被檢方拘提到案，廿三日晚間經地院法官訊問後裁定羈押；警二分局長鍾承志在廿四日上午自錄說明表示，針對該名女警將從嚴議處分，即刻起核予停職處分，同時將報請市警局召開考續會擬議一次記二大過予以免職，俾端正警紀。

臺中檢方指揮警方拘提黃姓女偵查佐到案，廿三日複訊後向臺中地方法院聲請羈押黃女，評議法官於廿三日晚間裁定黃女羈押但不禁見；法院在廿四日上午對外說明裁定羈押理由。

因黃女涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全，嫌疑重大，審酌黃女短時間內在社群、網路群組反覆實施發佈恐嚇言論行為，被逮捕後仍不乏對於市政建設、對被害人表達高度不滿的言論，足見有高度再犯可能。

同時也考量黃女具有警職身份對槍械使用、技術，相對一般人更專業，難保無將其恐嚇言論付諸實行的可能，復黃女在極為敏感的時間點發表恐嚇言論，恐引起有心人士群起傚尤，其行為所生危害風險甚高，因此有羈押必要而予以裁定收押。

鍾承志強調，警察身份不因下班或使用私人帳號而有所區隔，任何涉及恐嚇、威脅、失當或影響社會觀感之言行，均不被允許；警方對於警紀要求一向採取「零容忍」立場，絕不護短姑息，從嚴行政究責，以強化警紀。

《圖說》分局長鍾承志自錄說明，強調端正警察風紀的重要。（記者許順德翻攝）