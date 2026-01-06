針對日相「台灣有事」發言再出招 中國商務部：加強兩用物項對日本出口管制

中國商務部。美聯社



中國商務部6日發布公告，針對「兩用物項」（同時具備軍用及民用兩種用途，或可提升軍事能力者）對日本加強出口管制。這是中國政府再度因日本首相高市早苗去年11月初「台灣有事」的國會發言，作出的最新行動。

中國商務部於官網發布2026年第1號公告以及答記者問稿，在答記者問中指出：「日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極為惡劣。」

商務部宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》等法令相關規定，為維護國家安全與利益、履行防擴散等國際義務，決定加强兩用物項對日本出口管制。

公告指出，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及其他一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

商務部表示，公告自公布日起正式實施。

