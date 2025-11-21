【針對烏俄和平草案發表談話】澤倫斯基提3訴求 願與川普溝通

記者賴名倫／綜合報導

英國《衛報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基20日針對最新烏俄和平草案發表談話，強調將持續以誠實明確立場參與談判，同時也尋求與美國總統川普溝通，商討可行構想，為烏軍堅定抗擊俄軍侵略爭取更多支持，堅定守護烏國主權獨立。

澤倫斯基是在與到訪的美國陸軍部長德里斯科會談後，發表視訊演說，證實已接獲美方提交最新和平草案，儘管先前曝光的28點草案近日遭受各方抨擊、批判過度偏袒俄羅斯；不過澤倫斯基並未公開批評，僅提出3項基本訴求：包括防止俄軍再度入侵、確保有尊嚴的和平，以及尊重烏國主權獨立地位；同時重申烏國願續與美方對話、參與停火談判進程；藉此釋出善意並爭取談判空間。他稍晚也與英法德領袖通話，商討構想。

對此，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）20日則力挺烏國，除重申基輔與歐洲有權參與停火談判；也批評俄國本可同意無條件停火，但新草案卻缺乏具體讓步，凸顯其無意追求和平。而法國外交部長巴霍也表態聲援，除表明停火協議須尊重各國主權，也強調「和平絕不能是投降」；另一名匿名西方外交官員更批評俄國利用烏國近日貪腐案爭議，拋出嚴苛要求意圖分化，結果只會適得其反。

《華爾街日報》則說，由於各界對中東特使魏科夫主導的和平草案多所批評，因此美國國務卿盧比歐也承諾，將繼續根據烏俄意見磋商草案方向；並重申和平「必須仰賴雙方互相讓步」，而他也預計將於週末與歐洲多國外長對話，聽取各方意見，化解爭議。

澤倫斯基在與德里斯科（右1）會談後發表談話，表明將與川普溝通，繼續爭取停火談判契機。（達志影像／美聯社）