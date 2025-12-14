「針對猶太社區的恐襲」：澳洲悉尼邦代海灘槍擊12死29傷

事發時邦迪海灘佈滿遊客、泳客，並正在舉行猶太教光明節慶祝活動。 [AFP via Getty Images]

澳洲悉尼著名的邦迪海灘（Bondi Beach）發生槍擊事件，造成至少12人死亡、29人受傷。警方確認是一宗「針對當地猶太社群的恐怖襲擊」。

新南威爾士州警方表示，週日（12月14日）當地時間約18:47（格林尼治標準時間07:47），警方接報指邦迪海灘附近的阿徹公園（Archer Park）傳出槍聲。現場正舉行猶太節日光明節（Hanukkah）的慶祝活動，數百至上千人聚集。

網上流傳的影片顯示，現場兩名槍手在連接停車場與海灘的一條行人天橋上，向正在參與活動的人群開槍。

廣告 廣告

州長柯民思（Chris Minns）證實，死者中包括一名施襲者，另一名槍手則重傷送院，目前被警方拘留。警方正調查是否涉及第三名槍手。

https://www.instagram.com/p/DSPknfnAuwm/

新南威爾斯州警務處長馬爾．蘭揚（Mal Lanyon）表示，反恐部門將主導調查，「不會放過任何線索」。

警方同時在附近一輛與已死亡槍手有關的汽車內，發現自製爆炸裝置，爆炸品處理小組到場處理。

案發時在邦代海灘的BBC記者黃曉恩（Tessa Wong）報導，槍擊事件發生在邦迪海灘北段一個熱鬧而人潮密集的區域。

黃曉恩稱，光明節活動在海灘後方一片草地上舉行，旁邊有一條行人天橋可通往海灘，而槍手顯然正是利用這條天橋作為射擊位置。

她說，槍擊發生前約一小時，她走過那條天橋，看到活動正進行得如火如荼，現場至少有200人，音樂聲震天，並設有多個活動攤位，包括攀石牆。

黃曉恩說，活動四周設有金屬圍欄，出入需經過一個看似有進行袋檢的出入口，但整體而言，現場的保安措施似乎相當有限。

另一位BBC記者塔比·威爾遜（Tabby Wilson）當時正身處在邦代海灘以南2公里處的布朗特海灘（Bronte Beach），她說突然聽到一連串巨響，估計大約有20聲。

蘭揚指出，現階段仍未能交代槍械來源，只確認使用的是長槍類武器。他又透露，警方對其中一名嫌疑人過往「有非常少的了解」，但並不屬於已知的高風險對象，事前亦未構成具體威脅。

事件中，一段經核實的影片顯示，一名市民從背後撲向其中一名槍手，成功奪下其槍枝並迫使對方撤退。州長柯民思形容，該名男子是「真正的英雄」，並表示相信有不少人因此得以生還。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，艾巴尼斯）在記者會上譴責事件是「邪惡的反猶主義行為」，形容這是一宗恐怖主義襲擊，直指國家核心。他說，本應是「喜悅的一天」，卻被暴力與仇恨摧毀，澳洲社會絕不容許這類行為存在。

https://twitter.com/AlboMP/status/2000133674583687452?s=20

以色列總統艾薩克·赫爾佐克（Isaac Herzog）亦發表聲明，形容這是「對猶太人的極其殘酷襲擊」。

據了解，事件發生時，現場正舉行名為「Chanuka by the Sea 2025」的光明節活動，由當地猶太組織主辦，原定包括音樂表演及親子活動。

這次槍擊是自1996年塔斯曼尼亞亞瑟港（Port Arthur）襲擊事件以來，澳洲最嚴重的槍擊案之一。當年事件造成35人死亡，並促使澳洲實施全球最嚴格之一的槍械管制措施。

新南威爾士州州長明斯表示，若事件反映制度需要檢討，政府將立即採取行動。