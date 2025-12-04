針對癌症轉移！新型疫苗在小鼠模型中觀察到抑制擴散現象

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國麻州大學安姆斯特分校(UMass Amherst)研究團隊在動物實驗中報告了新進展。一項發表於《細胞報告醫學》(Cell Reports Medicine)的研究指出，利用新型「奈米顆粒」作為載體研發的疫苗，在小鼠模型中觀察到抑制胰臟癌、黑色素瘤及三陰性乳癌腫瘤生長的現象。不過研究團隊強調，此技術目前僅止於早期動物實驗階段，尚未進行人體臨床試驗。

據《SciTechDaily》報導，該研究利用脂質奈米顆粒(lipid nanoparticle)封裝癌症抗原與能刺激免疫系統的佐劑(adjuvant)。通訊作者、生物醫學工程助理教授阿圖科拉萊(Prabhani Atukorale)表示，這種設計旨在透過多重路徑啟動免疫系統，在小鼠體內促進T細胞對腫瘤細胞的識別反應。

廣告 廣告

在針對黑色素瘤的實驗中，研究人員觀察到，接種該奈米疫苗的小鼠，有部分在250天的觀察期內未出現腫瘤生長。而在未接種疫苗的對照組中，所有小鼠皆在35天內長出腫瘤。

為了測試疫苗的反應，研究團隊進一步使用腫瘤裂解物(tumor lysate)作為抗原進行實驗。結果顯示，在小鼠模型中，該疫苗對不同癌症展現了不同程度的「腫瘤拒絕率」：胰臟癌為88%、三陰性乳癌為75%、黑色素瘤為69%。研究團隊強調，這些數據僅反映特定實驗設計下，動物模型對腫瘤挑戰的反應，並不直接代表對人類癌症的預防效果。

此外，在模擬癌細胞轉移的實驗中，研究觀察到接種疫苗的小鼠肺部未形成腫瘤，顯示該疫苗可能在小鼠體內引發了擴及多個器官的免疫記憶反應。

儘管數據在動物模型上呈現正面結果，但距離實際應用仍有長路要走。研究人員指出，動物模型結果往往無法直接套用於人體，未來仍需進行安全性評估與多階段臨床試驗，以釐清其在人類身上的效果與潛在副作用。目前研究團隊已成立新創公司「NanoVax Therapeutics」，計畫進一步探索將此技術轉化為療法的可能性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》8癌症與壞情緒有關 營養師：5飲食找回平衡

中國遊客不來真的沒差！日本記者京都踩街嚇到！還呼 「人間地獄」

58歲經理存2400萬元提前退休 不到1年因「1大誤判」懇求下屬給兼職

男闖泳池2度持槍朝2童瞄準、扣扳機 教練護童、生死瞬間全曝光

