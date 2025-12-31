針對立院三讀年金修法 行政院今遞狀聲請釋憲及暫時處分

停砍公教年金修法，政院認為程序與實質內容均存重大違憲疑慮，31日向憲法法庭遞狀，聲請釋憲及暫時處分。 圖：翻攝自國會頻道（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院今（31）日正式向憲法法庭遞狀，聲請釋憲及暫時處分，針對立法院本月12日三讀通過的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條，以及《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條等修正條文，行政院認為程序與實質內容均存重大違憲疑慮。

行政院發言人李慧芝表示，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序；實質內容則牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義。不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

李慧芝強調，年金改革攸關國家財政永續與世代公平，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，今日已提出釋憲及暫時處分之聲請。在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

立法院於12月12日三讀通過上述年金相關修正條文，主要內容涉及停止退休所得替代率逐年調降，並溯及既往適用，引發朝野高度爭議。行政院多次表達強烈反對立場，認為此舉將嚴重衝擊退撫基金財務平衡，並影響國家長期財政健全。

