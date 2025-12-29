針對美日！圍台軍演首挑明「嚇阻外部干預」 外媒分析出爐

中國解放軍東部戰區在台灣周邊展開「正義使命－2025」軍演，引發高度關注。（圖／翻攝自東部戰區微博）





中國解放軍東部戰區，在台灣周邊展開「正義使命－2025」軍演，引發高度關注。外媒普遍認為，這與近期美國111億美元對台軍售，以及日本首相高市早苗對「台灣有事」的表態密切相關，是北京當局刻意向美日釋放警告信號。英國金融時報更指出，這是刻意在測試川普底線。

日本朝日電視主播：「解放軍宣布，從29日開始進行包圍台灣演習。」

南韓KBS主播：「此前一度平靜的兩岸緊張局勢再次升級。」

時隔9個月，解放軍再度舉行圍台軍演，亞洲媒體高度關注。

日本NHK主播：「解放軍表示，這是對台獨勢力和外部干涉勢力的嚴厲警告。」

日本國營電視台NHK，午間新聞頭條花了將近2分鐘報導圍台軍演，朝日電視和日本電視台立刻連線中國特派記者帶來第一手觀察。日本電視台上海特派記者渡邊容代：「演習時機似乎經過精心策劃，其目的可能也是為了強烈警告日本和美國。」

這是高市早苗上任以來，解放軍第一次圍台軍演，日本媒體大篇幅報導，認為中共軍演與日本首相有關，TBS直言就是為了牽制高市的「台灣有事論」，並對賴清德政府施加壓力，英國金融時報點出，軍演時機點敏感，正值美國宣布史上最大3607億對台軍售案的11天後，這也是川普重返白宮後，首次台海危機，有分析認為，北京是在測試川普底線。

央視紀錄片：「允許起飛，姿態正常起飛。」

中國最近在第一島鏈動作頻頻，福建艦、四川艦，在上個月相繼下水、試航，日本海上保安廳也指出，中國海警船在釣魚台周邊水域航行，今年已經累計355天，美軍演習，因應台海有事，沖繩駐日美軍海軍陸戰隊，其中一支步兵隊本來要移防關島，如今決定續留沖繩，同一時間，核動力攻擊潛艦「格林維爾號」，上星期也抵達南韓南部釜山港，而在距離台灣只有141公里的菲律賓北部，泰風中程飛彈系統早已就定位，各界嚴陣以待。

