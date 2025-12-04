針對遭駭勒索案 華碩今日重訊公告3大重點

華碩傳出遭駭客入侵勒索事件，公司今日下午重訊公告了！

受近日傳聞指出，遭駭客入侵並勒索的華碩，繼昨（3）晚於官網公告後，今（4）日傍晚再重訊公告，摘要內容共為3大論點，第一點、經內部盤查，已初步排除內部伺服器被入侵的可能性。第二點、影像處理原始碼若被外界抄襲引用，侵害的是華碩的智財權，對產品與用戶隱私不會有影響，第三點、此事對公司財務、業務亦無重大影響。

根據華碩指出，手機廠商於開發手機相機功能時，會與外部廠商進行影像處理原始碼的共同開發，以達成各項照相效果的優化。據查，駭客組織前日於網路上表示取得本公司的部分影像處理原始碼，觀察其具有恫嚇取財的用意。本公司經內部盤查，已初步排除本公司內伺服器被入侵的可能性。

廣告 廣告

再者，若影像處理原始碼若被外界抄襲引用，將侵害的是華碩的智財權，然影像處理原始碼僅提供拍照效果優化功能，故對華碩產品與用戶隱私均無影響，最後，華碩判斷對公司財務、業務亦無重大影響。

雖然華碩連兩日否認傳言，不過看起來內部還是有點挫，接連以內部員工信件方式進行內部宣導，要求員工共同注意資安、提安警覺留意釣魚信件、做好密碼管理、VPN帳號是否有不正常登入紀錄、發現危及公司的資安事件需立即通報IT資安單位、個人電腦僅限公務使用、下班務必關機、注意病毒碼與系統更新等事項。

更多鏡週刊報導

超跨界合作 桂冠攜全家+華碩打通數據到餐桌「一鍵管理」家人健康

華碩驚傳遭駭客勒索！ 公司回應了

華碩打造AI City示範城市 胡書賓：盼明年逐步出海