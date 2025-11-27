針對《財劃法》覆議案 盧秀燕︰地方好，中央才會好盼適當分回、補助回來

台中市長盧秀燕今(27)日視察於雪山坑環線步道整建工程，針對行政院提《財劃法》覆議案，盧市長受訪時表示看法。盧秀燕：我們一個建設就花這麼多錢，光以這期的步道來說就花五千萬元，同一期的包括獵人、埋伏坪步道等至少都五千萬、一億元以上起跳，所以都是錢。

盧秀燕說（如圖）：地方政府上繳這麼多預算給中央，我們也希望能夠適當分回、補助回來，讓我們地方建設能夠更好。地方好，中央才會好，台灣才會好；地方有事、中央就會有事。因此，能夠把更多預算分回給地方，讓地方加強建設、加強民眾福利，地方做得好、中央就一定做得好。

盧秀燕希望這次財劃法能夠順利，因為我們明年預算嗷嗷待哺，有很多地方需要建設，很多民意代表、地方民眾都發出心聲，希望加強建設，可是這些都需要錢，還要再次拜託，謝謝。