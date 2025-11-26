針灸合併內服中藥 緩解男子膝痛難行走 (圖)

許多中年女性夜半看著旁邊呼呼大睡的另一半，一股莫名不甘願的情緒，讓人覺得委屈而生氣。 桃園長庚中醫婦科高銘偵醫師表示，婦女失眠讓情緒更加焦躁不安，害怕夜晚的到來，害怕睜眼到天明。常常做完家事，等小孩睡著，終於有空閒開始滑手機，但過了凌晨1、2 點就難以入眠，若是半夜上廁所或熱醒後，也經常就再也睡不著了。女性更年期睡眠障礙、情緒起伏 約在停經前2至3年 高銘偵醫師進一步說明，婦女停經過程是在數年間逐漸進行的，從月經一向規則逐漸變為月經不規則，最後到月經完全不來，這幾年過渡時期就稱為更年期。台灣女性平均停經年紀在 50～51 歲，更年期約在停經前的 2～3 年，症狀常見潮熱盜汗、胸悶心悸、睡眠障礙、情緒起伏煩躁易怒或莫名低落（嚴重甚至有焦慮、憂鬱），影響婦女的生活品質及與家庭成員的相處。更年期潮熱女性 透過中藥調理改善情緒與睡眠更年期是女性無法避免的生理過程，是從有排卵到不能排卵的階段 ( 與青春期相反 )。但同樣是賀爾蒙下降，為什麼有些人潮熱症狀嚴重？有些人卻沒有更年期症候？高銘偵醫師解釋，「更年期症狀」是人體對賀爾蒙的濃度變化調控不好，就像高山症的發生是人體對高度快速上升的適應調控不好

常春月刊 ・ 6 小時前