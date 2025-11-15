針灸打通循環 改善久坐偏頭痛

34歲的女性，有右側頭痛的困擾，每次發作起來大約4小時，疼痛指數7～8分（滿分10分），怕光又怕吵，會噁心反胃，完全不能做事。中醫師指出，現代人常久坐，造成聳肩、圓肩及肩頸僵硬等問題，直接影響血液循環往上到腦袋及往下回流，導致氣血阻滯在肩頸部及頭面部，可透過針灸將肩頸部鬆開，讓肩頸部以上的循環通暢。

初鳴堂中醫診所院長周大翔表示，這位女性平常不菸不酒，但經常熬夜，蔬菜及喝水偏少，上班壓力較大且長期久坐，有明顯的烏龜頸及駝背。經過針灸肩頸及對應的穴道，搭配中藥，同時教導正確的坐、養成正常作息及充足飲水、適當紓壓，使身體氣血可以通暢。在那之後，偏頭痛發作的頻率大幅降低，肩頸也輕鬆了很多，如釋重負，找回身體健康自主權。

周大翔說，現代人很多是靜態生活，工作及休息時久坐、維持同一姿勢不動，造成聳肩、圓肩及肩頸僵硬等等的問題，直接影響血液循環往上到腦袋及往下回流，造成氣血阻滯在肩頸部及頭面部。治療方法是針灸將肩頸部鬆開，讓肩頸部以上循環通暢。

偏頭痛治療常用的穴位是百會、風池、天柱、肩中俞，中醫師也會依體質開立中藥。除此之外，周大翔提醒民眾應養成規律生活型態，固定時間睡眠，白班者建議晚上12點前入睡，以補足氣血。

另外，三餐應固定時間，多吃蔬菜、多喝水，也要少吃炸辣烤甜食、少喝酒，避免加重局部發炎。養成運動習慣可有效促進血液循環，也可透過聽音樂、冥想平衡自律神經，還要留意放鬆肩頸，可以泡泡澡或用熱水沖肩頸。進出冷氣房，請穿上薄外套，冬天時圍圍巾，避免肩頸受寒。