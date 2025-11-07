針灸沒拔回家洗澡才發現！ 民眾不滿 診所回應出爐

民眾去中醫針灸，返家發現背上留下一根未拔的針，覺得也太離譜。(圖/示意畫面)

高雄一名民眾在新開幕的中醫診所接受針灸治療後，回家洗澡時竟發現背上還插著一根針，當下嚇壞立即聯繫診所，卻只得到簡單回應而無進一步處理。此事件在網路上引發熱議，更有其他民眾表示曾遇類似情況。診所已於事發後緊急在官網發布道歉聲明，承諾懲處相關人員並改進流程，防止類似事件再次發生。專家指出，針灸漏針可能導致局部疼痛、紅腫感染等健康風險。

一位高雄民眾日前到一間新開幕的中醫診所接受針灸治療，回家準備洗澡時才驚恐發現背部還插著一根針。這位民眾立即打電話告知診所，但對方員工只簡單回應「喔」一聲，沒有任何進一步處理或關心，讓他感到十分不滿。憤怒之餘，這位民眾將整個過程分享到網路上，提醒大家注意。

事件在網路上引起廣泛討論，更有其他民眾留言表示自己也曾在該診所遇到類似情況，使得事件迅速發酵。面對輿論壓力，這家開業僅一個多月的中醫診所執行長吳先生於7日中午緊急在官網發表道歉聲明。聲明中表示對此事件深感歉意，並已與當事病患取得聯繫。診所承諾對失職人員及主管分別進行懲處與再教育，同時實施新的防範措施，避免類似情況再次發生。

中醫診所要為患者針灸，為了防止類似情況發生，至少會設下三道防線，除了要下幾針，會先在單子上載明，下針後的針套，也會統一放在盤子集中核對，結束後，還得把拔下來的針跟針套核對一次，確保萬無一失。（圖／TVBS）

專業中醫診所通常會建立三道防線來防止漏針情況。首先會在治療單上清楚記錄要下幾針，其次在下針過程中將針套統一放在盤子中集中核對，最後在治療結束時，會將拔下的針與針套再次核對，確保針數完整無誤。

當事中醫診所執行長表示，官網已發出道歉聲明，也跟病患當事人聯繫上，對於失職人員及主管將懲處與再教育。（圖／TVBS）

醫療專家提醒，針灸漏針可能造成病患局部疼痛、紅腫等身體不適，還可能導致傷口感染。更重要的是，這類事件會對病患造成心理陰影，影響就醫信任感。雖然此類事件尚未達到違反相關醫療法規的程度，但若未能及時妥善處理，可能面臨病患提出的刑事或民事訴訟，造成診所後續經營困擾。

