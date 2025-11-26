針灸配合中藥調理失智症：從腎虛論治神經退化的新契機

由於台灣要邁向高齡化社會，人活久就容易產生退化，特別視神經與認知的退化，神經退化性疾病又被稱為「靜默的流行病」，人體神經退化可分為「中樞神經」及「週邊神經」。週邊神經退化，如果是感覺神經退化，會感覺到四肢末端麻麻的；運動神經退化，會感覺肢體不靈活，想拿物品而無法拿、想動而不能動，步態蹣跚、活動遲緩，中樞神經退化有的會出現認知功能、記憶力、思考能力衰退，進而演變成失智症

初鳴堂中醫診所院長周大翔中醫師治療神經退化疾病，通常是家屬或病人的最後一線希望，沒有辦法的辦法。特別是針灸對於失智症有絕對正面的幫助，以60多歲男性病患為例，該名病患從50多歲開始就陸續出現認知與記憶力減退，接受針灸治療連續將近2個月的療程，認知與記憶明顯改善，代表針灸對於神經退化疾病是有幫助的，尤其是頭部的穴位，對於直接刺激大腦功能的效果更好。常常會選用百會穴、四神衝穴、神庭穴等頭部穴位刺激骨縫，再加上臉部的人中穴、頸部的風池穴等，可以有效的改善頭部循環。

失智症與腦部循環不良有非常大的關聯，周大翔中醫也認為，腎藏精，精生髓，而腦為髓海，所以中醫的腎這個臟腑與大腦的功能密切相關，如果腎虛則髓少腦空，精虧則髓無所養，所以腎虛是中醫治療失智症的基本方向，腎虛代表的就是身體機能的衰退，中藥方劑裡面的孔聖枕中丹，包含龜板、龍骨、遠志、石菖蒲在現代醫學認為可以鎮靜，調整神經活動功能。主要用於神經衰弱、失眠，健忘，對於失智症的效果則為增強記憶力。其實許多中藥材對於失智症各有不同的療效，例如天麻，主要活性成分中的天麻素，可以增加腎上腺荷爾蒙的分泌，並進而活化腦部功能，改善學習記憶，許多研究發現天麻具有保護腦神經及延緩退化的效果。

周大翔中醫師分享及早發現絕對是預防失智症最好的辦法，如果發現家中老人有異於平常的舉止，或是突然性格大變，甚至忘記自己最熟悉的事物，很有可能是失智症的前兆，記得要多多關心家中長者，同時也可以建議改善生活作息及多運動，需要中藥或穴位的調理也可以諮詢專業中醫師的建議。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為針灸配合中藥調理失智症：從腎虛論治神經退化的新契機