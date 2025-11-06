一針見血！王義川批藍白停止年改「為了選舉」：滿口仁義道德笑死人

記者楊士誼／台北報導

立法院司法法制與教育文化兩委員會今（6）日審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，即停止教職員年改的相關修法。民進黨立委王義川上午發言時指出，藍白立委提案都點名特定的世代與職業別，這不就是「特定的選票」？若說現在的教師待遇差就該調整現職的薪水，怎會要增加退休教師的錢？他也批評，藍白提相關提案就是為了選舉，「講得滿口仁義道德，笑死人」。

王義川表示，提案立委都點名特定世代與特定職業別，提出之後又說要追求職業別與世代的公平，怎麼會提一個職業別當中特定的世代？若要討論教師，要討論的是現職教師的待遇要不要一同調整，怎麼只調整退休教師待遇？這不就是特定的世代？他批評，這不就是特定的選票？藍白講仁義道德，說現在的教師待遇差，那就該調整教師的薪水。

王義川續指，怎麼會討論退休老師的錢要比較多？邏輯相當奇怪。再者，特定職業的退休「水庫」裡的錢不夠，要全民一起填也不合理，勞工跟農民的錢誰來補？「我怎麼說到勞工跟農民去？他還在挑起職業別啊，挑起職業別的人就是提案的人啊！」他批評，提案人挑起世代、挑起現職與退休人員、挑起職業別，「大家都在水庫那邊說，就從水庫多挖一點水，放多一點水啊，那以後水庫就沒水了」，若是「沒水」就叫現職教師多繳錢；若沒辦法就叫全民「引水」進來，他也直言，提停止年改的提案就是為了選舉，「講得滿口仁義道德，笑死人」。

