一針一億罕病藥遭質疑！蘇一峰：美FDA僅暫時通過、需補充療效
健保署將AADC罕見疾病新藥納入給付引發討論，胸腔科醫師蘇一峰對此提出質疑，指出美國FDA僅有條件通過該藥物，且強調若未來無法提供更多療效證據可能撤銷核可。
蘇一峰在社群媒體表示，這款天價藥物一針一億元，在歐美都是有條件通過，「因為還沒有完整的第二期第三期臨床試驗」。他指出歐美僅給予暫時許可證但附有但書，要求未來還需繼續補上後續的研究資料，若無法提供更多的好處，可能面臨核准被撤銷的風險。
蘇一峰特別引用美國FDA的說法，強調「目前的研究只有顯示運動進步，如果只有這樣藥物治療好處是不夠的，如果未來沒辦法提供更多好處的資料，將可能會撤銷批准」，並提供了FDA文件連結作為佐證。
他進一步質疑這款藥物的來源與定價，表示該藥物是「台灣出資研發，台灣出資第一期臨床試驗，台大找病人，台大跑人體試驗最後研發成功，技術轉移到美國的公司」，但美國公司回頭賣給台灣時卻是「一針一億元天價不打折」。
對於此事，健保署長陳亮妤回應表示，健保給付的藥品或醫療項目，都有公正且透明的審查。去年2月時，廠商提出AADC罕見疾病的藥物申請，現任衛福部長、時任署長石崇良曾召開3次專家會議，並在去年8月時通過健保共擬會，相關會議紀錄可受公評，資訊也有在網站上公告。
據了解，AADC缺乏症是一種遺傳性罕見疾病，平均壽命僅7歲。由台大醫院小兒部暨基因醫學部教授胡務亮團隊所研發的基因治療製劑，臨床試驗顯示可讓患者壽命延長活超過20歲，後續技轉給美國藥廠，一劑要價近1億元。衛福部已公告自12月起對18個月以上、6歲以下AADC缺乏症患者提供新藥暫時性支付。
延伸閱讀
大樂透衝1.1億！3星座財運一飛沖天 有望一夜暴富
賴總統視導宜蘭縣後備旅教召 後備軍人秀無人機操作
新店碧潭渡船頭男子趴岸邊 7旬男明顯死亡
其他人也在看
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 123
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 44
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 6
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 19
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 5 小時前 ・ 2
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 2
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎
若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
新手爸天生僅有三根手指！北醫阻斷「罕病遺傳基因」迎健康新生兒
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「單基因突變不再決定命運。」台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心陳啟煌主任團隊運用尖端基因檢測與試管嬰兒技術，成功阻斷罕見單基因遺傳疾病——會導致新生兒天生僅有三根手指、俗稱「龍蝦爪畸形」的 EEC（Ectrodactyly–ectodermal dysplasia–clefting）症候群——的致病突變。 「EEC綜合症」罕見遺傳疾病 下一代恐僅「三根手指」 陳啟煌主任表示，此次求診的李先生自出生便罹患 EEC 綜合症。EEC 症候群造成他手足裂形、毛髮稀疏、唇顎裂及泌尿道異常（包含腎臟發育異常與輸尿管問題），至今已接受超過五十次手術。儘管一路走來必須面對外觀與醫療上的重重挑戰，他仍在良好的環境中健康成長。婚後他與妻子懷抱孕育健康下一代的心願，期望突破罕見單基因突變的遺傳風險。 陳啟煌主任解釋，經基因檢測確認，個案帶有TP63基因的新生突變（De Novo Mutation），屬於自體顯性遺傳模式，是導致EEC綜合症的致病原因；EEC綜合症是罕見的先天性遺傳疾病，發生率約十萬分之一。若父母其中一方帶有此突變，下一代約有50%的機率發病。典型臨床表現包括外指（健康醫療網 ・ 2 小時前 ・ 1
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
新研究揭「1類食物」害人早逝！名醫：政府應嚴厲制止
加工食品、超加工食品對健康的危害，逐漸為人所知。醫師江守山表示，一項今年刊出的研究指出，超加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的主因之一。超加工食品（Ultraprocessed Food , UPF）通常含有5種或更多添加劑，例如甜味劑、防腐劑和色素。他強調，「現在是政府嚴厲打擊這類食物的時候了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1